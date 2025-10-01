ابوظہبی میں گلوبل ریل 2025: شارجہ کے فری زونز کی سرمایہ کاری کے مواقع کی نمائش

شارجہ، یکم اکتوبر، 2025 (وام)--شارجہ ایئرپورٹ انٹرنیشنل فری زون (سیف زون) اور الحمریہ فری زون اتھارٹی (ایچ ایف زیڈ اے) ابوظہبی کے ایڈنیک سینٹر میں شروع ہونے والی گلوبل ریل 2025 نمائش و کانفرنس میں شرکت کریں گے۔
تقریب میں شارجہ کے دونوں فری زونز ٹرانسپورٹ، لاجسٹکس اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں کمپنیوں کے لیے متنوع سرمایہ کاری کے مواقع پیش کر رہے ہیں۔ شرکاء کو جدید انفراسٹرکچر، مربوط خدمات، خصوصی کسٹمز اور لاجسٹکس سہولیات کے بارے میں بھی آگاہ کیا جا رہا ہے، جو کمپنیوں کو اپنے کاروبار کو وسعت دینے اور علاقائی و عالمی منڈیوں تک بہتر رسائی فراہم کرتی ہیں۔
تین روزہ نمائش کے دوران دونوں فری زونز اپنی اس کلیدی حیثیت کو اجاگر کر رہے ہیں جو وہ متحدہ عرب امارات کے لاجسٹکس شعبے کی معاونت میں ادا کر رہے ہیں۔ وہ سرمایہ کاروں کے لیے جدید اور مربوط حل پیش کر رہے ہیں جو نہ صرف ان کی توقعات پر پورا اترتے ہیں بلکہ انہیں مزید سہولت فراہم کرتے ہیں تاکہ کاروباری ادارے علاقائی اور عالمی سطح پر کامیابی حاصل کر سکیں۔
شارجہ ایئرپورٹ انٹرنیشنل فری زون اپنی منفرد اسٹریٹجک لوکیشن کی بدولت نمایاں ہے جو براہِ راست شارجہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ساتھ واقع ہے۔ اس سے اشیاء کی روانی مزید آسان ہو جاتی ہے اور مشرقِ وسطیٰ و شمالی افریقہ کی منڈیوں تک رسائی کے خواہاں اداروں کے لیے ایک بہترین گیٹ وے فراہم ہوتا ہے۔
دوسری جانب الحمریہ فری زون مختلف اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے ایک عالمی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے اور ایک اہم لاجسٹکس ہب ہے۔ یہاں ایک جدید گلوبل لاجسٹکس پارک موجود ہے جبکہ 14 میٹر گہرے سمندری پورٹ اور 7 میٹر گہرے اندرونی ہاربر کے ساتھ جدید بحری جہازوں کی گزرگاہ بھی فراہم کی گئی ہے۔
ایچ ایف زیڈ اے کی کامیابی اس کے اسٹریٹجک محلِ وقوع اور جدید انفراسٹرکچر سے مزید مستحکم ہوتی ہے، جو زمین، سمندر اور فضائی ٹرانسپورٹ کے ذریعے مربوط خدمات کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں۔
سیف زون اور ایچ ایف زیڈ اے کے ڈائریکٹر سعود سلیم المزروعی کے مطابق گلوبل ریل 2025 میں شرکت ایک اہم موقع پر ہو رہی ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر کے شعبے میں غیر معمولی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ نمائش صنعت کے رہنماؤں اور فیصلہ سازوں کے درمیان براہِ راست روابط، تجربات کے تبادلے اور اسٹریٹجک شراکت داریوں کے فروغ کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم ہے جو سپلائی چین کو مستحکم کرنے اور لاجسٹکس کے شعبے میں جدت کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو گا۔
ان کا کہنا تھا کہ جدید انفراسٹرکچر اور ڈیجیٹل سہولیات کی نمائش بین الاقوامی کمپنیوں کے لیے شارجہ کی حیثیت کو ایک قابلِ اعتماد اور طویل مدتی سرمایہ کاری کے شراکت دار کے طور پر مزید مستحکم کرے گی۔
گلوبل ریل 2025 کے ایجنڈے میں ایک انوویشن ہب بھی شامل ہے جو انقلابی ٹیکنالوجیز کی نمائش اور ماہرین، سرمایہ کاروں اور فیصلہ سازوں کے درمیان روابط کو فروغ دینے کے لیے مختص کیا گیا ہے۔