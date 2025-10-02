امارات اور قازقستان کے وزرائے دفاع کی ملاقات، عسکری تعاون بڑھانے پر اتفاق

آستانہ، 2 اکتوبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے وزیرِ مملکت برائے دفاعی امور محمد بن مبارک بن فضل المزروعی اور جمہوریہ قازقستان کے وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل دورین کوسانوف نے دفاعی اور عسکری شعبوں میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا۔
یہ ملاقات وزیرِ مملکت برائے دفاعی امور کے آستانہ کے سرکاری دورے کے دوران ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے مابین علاقائی سلامتی و استحکام کے فروغ اور باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے سے متعلق امور پر بھی گفتگو ہوئی۔
فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے ساتھ ساتھ تربیت، استعداد کار میں اضافہ اور دفاعی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مہارت کے تبادلے کے ذریعے مشترکہ اسٹریٹجک اہداف حاصل کیے جائیں گے۔