انٹرنیشنل چیریٹی آرگنائزیشن کی ’’مساجد و کنویں مہم 2025‘‘ کا آغاز

عجمان، 2 اکتوبر، 2025 (وام)--انٹرنیشنل چیریٹی آرگنائزیشن نے “دائمی تحفہ، مسلسل اثرات” کے سلوگن
کے ساتھ 2025 کی ’’مساجد اور کنویں مہم‘‘ کا آغاز کیا ہے۔
مہم کا مقصد دنیا کے پسماندہ علاقوں میں مساجد کی تعمیر، دیکھ بھال اور تزئین و آرائش، کنویں کھودنے اور مرمت کرنے کے ساتھ ساتھ صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے، تاکہ کمزور طبقوں کی خدمت میں ادارے کا ترقیاتی کردار مزید مضبوط ہو۔
سیکریٹری جنرل ڈاکٹر خالد الخاجہ نے کہا کہ یہ مہم ان دیہات کی فوری ضروریات کے جواب میں شروع کی گئی ہے جہاں رہائشی صاف پانی تک رسائی اور مناسب عبادت گاہوں کی کمی کا سامنا کرتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ تنظیم کا مقصد ایسے پائیدار حل فراہم کرنا ہے جو دیرپا اور مؤثر اثرات چھوڑیں۔
ڈاکٹر الخاجہ نے مزید بتایا کہ یہ منصوبے قابلِ تجدید توانائی کے استعمال کے ذریعے پائیدار بنائے جائیں گے، جن میں کنویں اور مساجد میں سولر انرجی کا استعمال شامل ہے۔ یہ اقدام کئی افریقی اور عرب ممالک تک پھیلا ہوا ہوگا۔