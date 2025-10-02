90 کشتیوں کی شمولیت کے ساتھ 60 فٹ آریلہ دھو کشتی ریس کل ابوظہبی میں منعقد ہوگی

ابوظہبی، 2 اکتوبر، 2025 (وام)--ابوظہبی میرین اسپورٹس کلب کے مطابق آریلہ 60 فٹ دھو سیلنگ ریس میں 90 سے زائد کشتیاں حصہ لیں گی، جبکہ انعامی رقم 42 لاکھ 38 ہزار درہم 90 ویں پوزیشن تک تقسیم کی جائے گی۔
یہ ریس الظفرہ ریجن میں حکمران کے نمائندے عزت مآب شیخ حمدان بن زاید النہیان کی سرپرستی میں کل منعقد ہوگی۔ ریس کا فاصلہ 25 ناٹیکل میل پر محیط ہوگا اور اختتام ابوظہبی میں کلب کے ہیڈکوارٹر کے سامنے ہوگا۔
ابوظہبی میرین اسپورٹس کلب کے ڈائریکٹر برائے روایتی کھیل، خلیفہ الرمیثی نے رجسٹریشن کے لیے زبردست جوش و خروش کو سراہا اور اس بات پر زور دیا کہ تمام شرکاء ریس کے قوانین، کشتیوں کی معیاری خصوصیات اور حفاظتی تقاضوں پر سختی سے عمل کریں۔