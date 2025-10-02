فجیرہ کے حکمران سے مصری وزیر پٹرولیم کی ملاقات، توانائی کے شعبے میں تعاون پر معاہدہ

فجیرہ، 2 اکتوبر، 2025 (وام)--سپریم کونسل کے رکن اور فجیرہ کے حکمران عزت مآب شیخ حمد بن محمد الشرقی نے مصر کے وزیر برائے پٹرولیم و معدنی وسائل انجینئر کریم بداوی اور ان کے ہمراہ وفد کا استقبال کیا۔ ملاقات قصر الرمیلہ میں ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے باہمی مفاد کے لیے توانائی، پٹرولیم اور متعلقہ صنعتوں میں تعاون کو مزید مستحکم بنانے پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
شیخ حمد نے امارات اور مصر کے مضبوط تعلقات کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ تعلقات مختلف شعبوں میں مسلسل ترقی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فجیرہ عالمی توانائی منڈیوں میں ایک اسٹریٹجک کردار ادا کرتا ہے اور اس کا سرمایہ کاری دوست ماحول پائیدار اقتصادی تعاون کو فروغ دیتا ہے۔
مصری وزیر نے فجیرہ کے حکمران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امارات کے توانائی کے شعبے میں قائدانہ کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی تیل کی تجارت اور ذخیرہ اندوزی میں فجیرہ کی مرکزی حیثیت جدید انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی سے مزید مضبوط ہوئی ہے جو علاقائی اور عالمی سطح پر اقتصادی اشاریوں کو بہتر بناتی ہے۔
دورے کے موقع پر فجیرہ اور مصر کے درمیان توانائی شراکت داری اور سرمایہ کاری کے تبادلے کا معاہدہ بھی کیا گیا، جس پر دستخط فجیرہ ایمیری کورٹ کے ڈائریکٹر محمد سعید الدحنانی اور انجینئر کریم بداوی کی موجودگی میں ہوئے۔