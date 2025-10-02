عالمی ریل 2025 میں اتحاد ریل نے ’’انویشن سینٹر‘‘ کا آغاز کیا، ایک ملین درہم ایوارڈ بھی تقسیم

ابوظہبی، 2 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے قومی ریلوے نیٹ ورک کے ڈویلپر اور آپریٹر ’’اتحاد ریل‘‘ نے ’’عالمی ریل 2025‘‘ کے دوران اپنی جدت پر مبنی حکمتِ عملی کا اعادہ کرتے ہوئے ’’اتحاد ریل انویشن سینٹر‘‘ (ایرک) کے قیام کا اعلان کیا۔ یہ مرکز امارات کا پہلا قومی پلیٹ فارم ہے جو ’’موبلٹی انویشن‘‘ کے لئے وقف ہے۔
اس موقع پر ’’گلوبل ریل انویشن ایوارڈز‘‘ کے دوسرے ایڈیشن کے فاتحین کا بھی اعلان کیا گیا۔ اس ایوارڈ کے تحت ایک ملین درہم کا عالمی گرانٹ پیش کیا گیا جس کا مقصد ریل، لاجسٹکس اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں اعلیٰ استعداد کی حامل جدتوں کو دریافت اور تیز رفتار بنانا ہے۔
یہ اقدامات اتحاد ریل کی طویل المیعاد حکمتِ عملی کا حصہ ہیں، جس کے ذریعے امارات کو مستقبل کی ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس کے شعبے میں عالمی مرکز کے طور پر اجاگر کیا جا رہا ہے، اور جو یو اے ای وژن 2031 اور نیٹ زیرو 2050 کے قومی اہداف کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔
ایرک ایک بڑی اسٹریٹجک سرمایہ کاری ہے جس کا مقصد ٹرانسپورٹ کے شعبے میں امارات کی عالمی مرکزیت کو تیز کرنا ہے۔ یہ مرکز صنعت، تعلیمی اداروں، اسٹارٹ اپس اور حکومت کے درمیان تعاون کو فروغ دے کر خطے میں افراد اور سامان کی نقل و حرکت کو جدید خطوط پر استوار کرے گا۔
یہ مرکز نئی ٹیکنالوجیز کی نشاندہی، جانچ اور توسیع کے ذریعے ریل انفراسٹرکچر، ڈیجیٹل سسٹمز اور انٹرموڈل کنیکٹیویٹی جیسے شعبوں میں جدت کو فروغ دے گا۔ اتحاد ریل پہلے ہی روبوٹکس کے ذریعے معائنہ جات کی تبدیلی، مقناطیسی ریل ٹیکنالوجیز کی جانچ اور اندرونِ ادارہ تخلیق شدہ منصوبوں پر کام شروع کر چکا ہے، جو ایرک کے ذریعے وسیع پیمانے پر لائے جائیں گے۔
ایرک میں اسٹارٹ اپس اور محققین کو انکیوبیشن اور ایکسیلیریشن پروگرامز تک رسائی دی جائے گی، جس سے انہیں جی سی سی منڈیوں میں داخلے اور عالمی سطح پر توسیع کے مواقع حاصل ہوں گے۔ یہ مرکز سرکاری و نجی اداروں اور جامعات کے ساتھ تعاون کا بھی پلیٹ فارم ہوگا۔
ایوارڈ کے دوسرے ایڈیشن کو شاندار کامیابی ملی جس میں دنیا بھر سے 242 اندراجات موصول ہوئیں، جو گزشتہ برس کے مقابلے میں تین گنا زیادہ ہیں۔ چار مراحل پر مشتمل سخت جانچ کے بعد فائنلسٹ ٹیموں کو ’’عالمی ریل 2025‘‘ میں اپنے منصوبے پیش کرنے کا موقع ملا۔
فاتحین میں سنگاپور کی ایس بی ایس ٹرانزٹ شامل ہے، جس نے پبلک ٹرانسپورٹ میں اشاروں کی زبان کو زیادہ قابلِ رسائی بنانے کے لئے جدید مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا۔
اسی طرح، آسٹریلیا کی فیوچر مینٹیننس ٹیکنالوجیز نے روبوٹ کے ذریعے رولنگ اسٹاک کے معائنہ جات کی سہولت فراہم کی، جس سے نہ صرف پیشگی دیکھ بھال ممکن ہوئی بلکہ کام کے حالات بھی زیادہ محفوظ بنائے گئے۔
اٹلی کی ٹری آلٹامیرا نے سیٹلائٹ مانیٹرنگ کے ذریعے ابتدائی انتباہی علامات کی نشاندہی اور سروے کے اخراجات میں کمی کے قابلِ ذکر حل پیش کیے۔
اتحاد ریل کی ڈائریکٹر برائے اسٹریٹجی و گروتھ، امیرہ الخلیفی نے کہا کہ’’اتحاد ریل انویشن سینٹر‘‘ خطے میں پائیدار ترقی اور اسمارٹ موبلٹی کا محرک ہوگا۔ یہ مرکز کارکردگی، تحفظ اور پائیداری میں اضافہ کرنے والی نئی ٹیکنالوجیز کو تیز رفتار بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ’’گلوبل ریل انویشن ایوارڈ 2025‘‘ شہزادہ شیخ ذیاب بن محمد بن زاید النہیان کے وژن سے ہم آہنگ ہے اور یہ اقدامات متحدہ عرب امارات کو ٹرانسپورٹ کے شعبے میں عالمی جدت کا مرکز بنانے کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔