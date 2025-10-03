متحدہ عرب امارات کی جانب سے بوٹسوانا کو ہنگامی طبی امداد کی فراہمی

ابوظہبی، 3 اکتوبر, 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے جمہوریہ بوٹسوانا کو ہنگامی طبی امداد روانہ کی ہے، جو اگست 2025 میں صدر دُوما بوکو کی جانب سے ملک میں طبی ایمرجنسی کے اعلان کے بعد فراہم کی گئی۔ اس اقدام کے تحت 91 ٹن ادویات اور طبی سامان بھجوایا گیا، جو بوٹسوانا کے شدید دباؤ کا شکار صحت کے نظام کو سہارا دینے کے لئے ہے، اور یہ بین الاقوامی یکجہتی کے فروغ میں امارات کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
امارات اور بوٹسوانا کے مابین دیرینہ تعلقات قائم ہیں۔ انہی تعلقات کے تسلسل میں امارات کی قیادت نے خصوصی ہدایت جاری کی کہ طبی امداد سے آراستہ طیارہ فوری طور پر روانہ کیا جائے تاکہ اسپتالوں اور طبی مراکز کی استعداد میں اضافہ ہو اور شہریوں و رہائشیوں کو لازمی علاج و نگہداشت فراہم کی جا سکے۔
یہ امداد ایسے وقت میں پہنچی ہے جب بوٹسوانا کا صحت کا شعبہ ادویات کی شدید قلت کے باعث ایمرجنسی کی حالت سے دوچار ہے۔ عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی مانگ اور اخراجات میں اضافے نے اس بحران کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ ملک بھر کے سرکاری طبی مراکز میں ادویات کی قلت نے بالخصوص دائمی امراض کے مریضوں کو شدید متاثر کیا ہے۔ فراہم کی گئی یہ امداد اس کمی کو پورا کرنے اور اسپتالوں و کلینکس میں صحت کی خدمات کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ہوگی۔
یہ سامان مہاش سعید الحمَیلی، متحدہ عرب امارات کے غیر مقیم سفیر برائے بوٹسوانا، نے بوٹسوانا کے قائم مقام وزیرِ صحت لارنس اوکیدیٹسے کے حوالے کیا۔ الحمَیلی نے اس موقع پر کہا کہ یہ اقدام امارات کے اس عزم کی تجسیم ہے کہ بوٹسوانا کے صحت کے شعبے کی استعداد میں اضافہ کیا جائے تاکہ درپیش چیلنجوں پر قابو پایا جا سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ اقدام دونوں ممالک کے مابین قریبی تعلقات اور تعاون کی عکاسی کرتا ہے اور امارات کی اس غیر متزلزل پالیسی کو اجاگر کرتا ہے جس کے تحت ضرورت مند برادریوں کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کی جاتی ہے۔
اپنی جانب سے اوکیدیٹسے نے امارات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام صحت کی سہولیات کی فراہمی اور ادویات و لازمی علاج کی ضروریات پوری کرنے کے حوالے سے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شراکت داری صحت کے شعبے میں فوری چیلنجوں سے نمٹنے کے لئے تعاون اور عالمی یکجہتی کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔
یہ امداد امارات کی جاری انسانی ہمدردی کی پالیسی کا حصہ ہے جس کے تحت خصوصاً افریقی ممالک میں صحت کے نظام کو بحرانوں کے وقت سہارا دینے کے لئے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ اقدامات افریقہ سمیت دنیا کے ممالک کے ساتھ امارات کے دیرینہ تعلقات کی عکاسی کرتے ہیں۔
امارات نے بوٹسوانا کی حکومت اور وزارتِ صحت کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس امداد کی ترسیل میں تعاون فراہم کیا۔ امارات نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ بوٹسوانا کے ساتھ ترقیاتی اور انسانی شراکت داری کو جاری رکھے گا تاکہ عوام کی صحت اور فلاح و بہبود میں اضافہ ہو۔