دبئی میں ویٹکس نمائش اختتام پذیر، توانائی و ماحولیات کے شعبوں میں جدت پر مباحثے

دبئی، 3 اکتوبر، 2025 (وام)--دبئی الیکٹرک اینڈ واٹر اتھارٹی (دیوا) کے زیر اہتمام واٹر، انرجی، ٹیکنالوجی اینڈ انوائرنمنٹ ایگزیبیشن (ویٹکس) جمعرات کو تین روزہ مباحثوں، جدت کی نمائش اور خصوصی علمی تبادلے کے بعد اختتام پذیر ہوگئی۔ اختتامی روز 37 سیمینارز منعقد ہوئے جن میں نمایاں مقامی و بین الاقوامی کمپنیوں کے ماہرین اور ماہرینِ فن نے شرکت کی۔
ان سیمینارز میں برقی گاڑیوں کے بنیادی ڈھانچے کی اخلاقی منصوبہ بندی، توانائی، پانی اور ماحولیات میں انقلابی ٹیکنالوجیز، پائیدار کیبلز، توانائی کے انتقال میں ڈیجیٹلائزیشن کے کردار اور بجلی کی ترسیل میں ایکسٹینڈڈ ریئلٹی کے استعمال جیسے اہم موضوعات پر غور کیا گیا۔ دیگر نشستوں میں قابلِ تجدید توانائی کے راستوں، صنعتی کارکردگی میں بہتری، ڈی کاربونائزیشن کی حکمتِ عملیوں اور سپلائی چین کے اخراجات میں کمی لا کر نیٹ زیرو اہداف کے حصول کے لئے پالیسی فریم ورک پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
پانی کے شعبے کے حوالے سے ماہرین نے اسمارٹ کوالٹی مینجمنٹ سسٹمز، توانائی کی بچت پر مبنی ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ اور جدید ٹیکنالوجیز کے ذریعے جدید آبی حلوں کے فروغ پر روشنی ڈالی۔ جدت پر مرکوز مباحثوں میں مصنوعی ذہانت کے آئی ٹی سروسز اور سلامتی میں استعمال، شمسی پینلز کی پیش گوئی پر مبنی دیکھ بھال، اگلی نسل کے عالمی نیٹ ورکس، روبوٹک کیفے اور نئے ری سائیکلنگ طریقوں کو بھی اجاگر کیا گیا۔
صحت و سلامتی پروگرام کے تحت دیوا کی فلاحی پہل کاری، پیشہ ورانہ سلامتی کے ماہرین کے بدلتے ہوئے کردار اور تعمیراتی مقامات پر حفاظت کے لئے مصنوعی ذہانت پر مبنی حل اور افرادی قوت کو بااختیار بنانے پر بھی گفتگو ہوئی۔
نمائش کے آخری روز انٹرایکٹو ورکشاپس اور نیٹ ورکنگ سیشنز بھی شامل تھے جن کا مقصد دیوا اور اس کے سپلائرز کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانا، شراکت داری کو فروغ دینا، پائیداری کو آگے بڑھانا اور سرکلر اکانومی کے اصولوں کو مستحکم کرنا تھا۔