ابوظہبی پورٹس اور چین کے ایس پی جی یانتائی پورٹ کا سبز آٹو پارکس کے قیام پر معاہدہ

ابوظہبی، 3 اکتوبر 2025 (وام)--ابوظہبی پورٹس گروپ اور چین کے مشرقی صوبہ شاندونگ میں بڑے سرکاری ادارے ’’ایس پی جی یانتائی پورٹ‘‘ نے ایک ابتدائی اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت گرین آٹوموٹیو بزنس پارکس قائم کیے جائیں گے، تاکہ ایشیا، مشرقِ وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے درمیان گاڑیوں کی تجارت کو فروغ دیا جا سکے اور پائیدار توانائی کے استعمال کو تقویت ملے۔
دونوں فریقین نے چین، مشرقِ وسطیٰ اور افریقہ کے درمیان ایک جامع آٹوموٹیو لاجسٹکس کوریڈور قائم کرنے کے بڑے موقع کو تسلیم کرتے ہوئے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ اپنی بنیادی ڈھانچے کی صلاحیت، منڈی کی پوزیشن اور مہارت کو یکجا کر کے نئی اور پرانی گاڑیوں کے لئے ایک مؤثر سپلائی چین تشکیل دیں گے۔
یہ اقدام چین کی حیثیت کو دنیا کی سب سے بڑی آٹوموٹیو منڈی کے طور پر استعمال کرے گا، جس کی برآمدی صلاحیت نمایاں ہے، جبکہ ابوظہبی تیزی سے ترقی کرتے ہوئے ایک تجارتی اور لاجسٹکس مرکز کے طور پر کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔
معاہدے کے تحت فریقین ایک دو طرفہ ٹرمینل اور آٹو ہب نیٹ ورک کے قیام اور آپریشن کے امکانات کا جائزہ لیں گے، جس کے ذریعے یانتائی، شاندونگ میں واقع ایشیا پیسیفک گرین آٹوموٹیو سرکلر اکانومی انڈسٹریل پارک کو امارات میں ابوظہبی پورٹس گروپ کے آٹوموٹیو ٹرمینلز اور ہبز کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ اس کے ساتھ دیگر اہم ممالک میں بھی روابط قائم کیے جائیں گے تاکہ ایک ہموار اور مؤثر گاڑیوں کی سپلائی چین قائم کی جا سکے۔
اس منصوبے میں جدید ترین آٹو ہبز کی ترقی بھی زیر غور ہوگی جو بندرگاہوں میں مربوط ہوں گے اور جن میں مصنوعی ذہانت پر مبنی ٹیکنالوجیز کے ذریعے عملی کارکردگی کو بہتر بنایا جائے گا، تاکہ آٹوموٹیو لاجسٹکس کے شعبے میں مسابقتی برتری حاصل ہو سکے۔ اس میں پائیدار توانائی کے اقدامات بھی شامل ہوں گے، جنہیں ایس پی جی یانتائی پورٹ کے جدید توانائی ڈھانچے اور لاجسٹکس کی صلاحیت کے ساتھ، مشرقِ وسطیٰ میں ابوظہبی پورٹس کے اسٹریٹجک مقام اور خطے کے توانائی کے فروغ پاتے ہوئے شعبے کے کردار کو ملا کر آگے بڑھایا جائے گا۔
اس موقع پر ابوظہبی پورٹس گروپ کے میرٹائم اینڈ شپنگ کلسٹر کے سی ای او کیپٹن عمار الشعیبہ نے کہا کہ سبز آٹوموٹیو انڈسٹریل پارکس کا قیام ابوظہبی کے کردار کو آٹوموٹیو مارکیٹ میں ایک کلیدی مرکز کے طور پر بلند کرے گا۔ اس سے معاشی تنوع میں اضافہ ہوگا، سرکلر اکانومی کو تقویت ملے گی اور ایشیا، مشرقِ وسطیٰ اور شمالی افریقہ بھر کے صارفین کے لئے پائیدار قدر تخلیق ہوگی۔
حالیہ برسوں میں بین الاقوامی سطح پر چینی آٹوموٹیو برانڈز کے اثر و رسوخ میں مسلسل اضافہ ہوا ہے اور چین کی پرانی گاڑیوں کی برآمدات ایک اہم ترقیاتی مرحلے میں داخل ہو رہی ہیں۔ اس تناظر میں امارات کی اسٹریٹجک پوزیشن بطور سب سے بڑی بیرونی منڈی نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ یانتائی پورٹ اور ابوظہبی پورٹس گروپ کے درمیان یہ شراکت داری دونوں فریقین کے بندرگاہی آپریشنز، لاجسٹکس نیٹ ورکس اور مارکیٹ چینلز میں موجود تکمیلی برتری کی بنیاد پر قائم ہے اور اس کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی و تجارتی روابط کو مزید گہرا کرنے کے لئے زبردست محرک فراہم ہوگا۔