ایڈنیک سینٹر ابوظہبی کی آئی میکس امریکا 2025 میں شرکت، عالمی معیار کی سہولیات اجاگر

ابوظہبی، 3 اکتوبر، 2025 (وام)--ایڈنیک گروپ کے مرکزی مقام ’’ایڈنیک سینٹر ابوظہبی‘‘، جو مودون ہولڈنگ کی ملکیت ہے، نے اعلان کیا ہے کہ وہ 7 سے 9 اکتوبر تک امریکہ میں منعقد ہونے والے ’’آئی میکس امریکا‘‘ میں شریک ہوگا تاکہ اپنی عالمی معیار کی سہولیات کو بین الاقوامی تنظیموں کے سامنے پیش کر سکے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ٹریڈ شوز میں سے ایک ہے۔
’’آئی میکس امریکا‘‘ شمالی امریکا کی سب سے بڑی تجارتی نمائش ہے جو عالمی میٹنگز، ایونٹس اور ان سینٹو ٹریول انڈسٹری کے لئے مخصوص ہے۔ یہ پروگرام دنیا بھر کے ایونٹ آرگنائزرز، پلانرز اور خریداروں کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے تاکہ وہ نیٹ ورکنگ اور کاروباری روابط قائم کر سکیں۔ اس میں بڑے ہوٹل گروپس، مقامات اور ایونٹ ماہرین شامل ہوتے ہیں اور ہر سال پانچ ہزار سے زائد عالمی فیصلہ ساز اس میں شریک ہوتے ہیں۔
ایڈنیک سینٹر ابوظہبی اس نمائش میں ’’ابوظہبی کنونشن اینڈ ایگزیبیشن بیورو‘‘ کے اسٹینڈ کا حصہ بنے گا۔ اس کا کانفرنس ڈپارٹمنٹ اپنی بین الاقوامی موجودگی کو بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ مرکز کی جدید سہولیات، بنیادی ڈھانچے اور بڑے پیمانے پر بین الاقوامی ایونٹس کی میزبانی کی صلاحیت کو اجاگر کیا جا سکے۔
اس موقع پر ایڈنیک سینٹر ابوظہبی کے چیف کمرشل آفیسر خلیفہ القبیسی نے کہاکہ، ’’آئی میکس امریکا ایک اسٹریٹجک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ایڈنیک سینٹر ابوظہبی کو پیش کیا جا سکتا ہے جو خطے کے نمایاں اور اہم ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی تنظیموں اور بڑی ایونٹ مینجمنٹ کمپنیوں کی طرف سے مانگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ابوظہبی میں کانفرنسز اور ایونٹس کی میزبانی کے بڑھتے ہوئے رجحان کے ساتھ، ہماری عالمی معیار کی سہولیات اور منظم خدمات منتظمین کے لئے اسے ایک مثالی انتخاب بناتی ہیں، بالخصوص شمالی امریکا اور دنیا بھر سے آنے والے شرکاء کے لئے جو مشرقِ وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں اپنی موجودگی بڑھانا چاہتے ہیں۔‘‘
ایڈنیک سینٹر ابوظہبی 153,678 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے اور مشرقِ وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا سب سے بڑا ایونٹ وینیو ہے۔ یہ مکمل طور پر صاف توانائی سے چلتا ہے، جس کی بدولت وہ بین الاقوامی تنظیموں کے لئے ایک مثالی مقام ہے جو اپنے انتخاب میں پائیداری کو اولین ترجیح دیتی ہیں۔