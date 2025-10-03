صدر امارات اور یمنی وزیرِاعظم کی ملاقات، دوطرفہ تعاون اور خطے کے استحکام پر گفتگو

ابوظہبی، 3 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے جمہوریہ یمن کے وزیرِاعظم سالم صالح بن بریک سے قصر الشاطی، ابوظہبی میں ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات اور مشترکہ مفادات کے تحت تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی گفتگو کی گئی۔
یمنی وزیرِاعظم نے صدر یمن کی صدارتی قیادت کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر رشاد محمد العلیمی کی جانب سے نیک خواہشات اور اماراتی عوام کے لیے ترقی و خوشحالی کے پیغام پہنچائے۔ اس موقع پر صدر امارات نے بھی اپنے دلی جذبات اور یمنی عوام کے لیے امن و استحکام کی نیک تمنائیں کا اظہار کیا۔
شیخ محمد بن زاید نے یمنی وزیرِاعظم کو ان کی قومی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں کامیابی کی دعا دی اور اس بات کا اعادہ کیا کہ امارات یمنی عوام کی ترقی، سلامتی اور استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔
وزیرِاعظم سالم صالح بن بریک نے اماراتی صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یمن اور اس کے عوام کے لیے امارات کی مستقل حمایت قابلِ قدر ہے۔ انہوں نے اماراتی عوام اور قیادت کے لیے مزید ترقی و خوشحالی کی دعا بھی دی۔
ملاقات میں نائب صدر اور نائب وزیرِاعظم شیخ منصور بن زاید النہیان، ڈپٹی چیئرمین برائے خصوصی امور شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان، سیکریٹری جنرل برائے نیشنل سکیورٹی علی بن حمد الشامسی، صدر کے دفتر برائے اسٹریٹجک امور کے چیئرمین ڈاکٹر احمد مبارک المزروئی اور دیگر اعلیٰ حکام شریک تھے۔