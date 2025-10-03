صدر امارات اور صدر ارجنٹائن کا ٹیلیفونک رابطہ، اقتصادی و سرمایہ کاری تعاون بڑھانے پر اتفاق

ابوظہبی، 3 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے جمہوریہ ارجنٹائن کے صدر خاویر میلی سے ٹیلیفونک گفتگو کی، جس میں دوطرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں خصوصاً معیشت، سرمایہ کاری اور ترقی کے میدان میں تعاون بڑھانے کے امکانات پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
دونوں رہنماؤں نے اپنے اپنے ممالک کی ترقیاتی ترجیحات کے لیے مشترکہ کوششوں کو ہم آہنگ کرنے کے طریقوں پر بھی گفتگو کی اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنایا جائے تاکہ دونوں ملکوں اور ان کی اقوام کو زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل ہوں۔