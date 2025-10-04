ولی عہد فجیرہ کی رباط میں اہم ملاقاتیں، عالمی امن و ترقی کے فروغ پر زور

رباط، 3 اکتوبر 2025 (وام)--فجیرہ کے ولی عہد عزت مآب شیخ محمد بن حمد بن محمد الشرقی نے رباط میں جاری کرانس مونتانا فورم کے موقع پر علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کیں۔ انہوں نے اقوامِ متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل اور اتحاد برائے تہذیبوں کے ہائی ریپریزنٹیٹو میگوئل آنخل موراتی نوس، جو مشرقِ وسطیٰ امن عمل کے لیے یورپی یونین کے سابق خصوصی نمائندے بھی رہ چکے ہیں، اور ویٹیکن کی پونٹفیکل اکیڈمی فار لائف کے کوآرڈینیٹنگ سیکرٹری ریورنڈ ڈاکٹر آندریا چیؤچی سے تبادلۂ خیال کیا۔
ان ملاقاتوں میں فورم کے 40ویں اجلاس کے ایجنڈے میں شامل اہم موضوعات پر گفتگو ہوئی۔
شیخ محمد بن حمد نے فورم کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ پلیٹ فارم "نیو اٹلانٹک اسپیس" کے لیے وسیع امکانات پیدا کرنے، شراکت داریوں کو فروغ دینے اور عالمی امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے ترقیاتی مواقع بڑھانے میں کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔
انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ فجیرہ جامع اور پائیدار ترقی کے مرکز کے طور پر اپنی حکمتِ عملی کو جاری رکھے گا، خصوصاً صنعتی اور لاجسٹکس کے شعبوں میں، تاکہ بین الاقوامی سمندری شراکت داری کو مزید تقویت دی جا سکے۔ یہ وژن، ولی عہد نے کہا، فجیرہ کے حکمران اور سپریم کونسل کے رکن شیخ حمد بن محمد الشرقی کی رہنمائی سے جڑا ہے جو امارات اور فجیرہ کی عالمی حیثیت کو مزید بلند کرنے کے خواہاں ہیں۔
میگوئل آنخل اور ڈاکٹر چیؤچی نے ولی عہد فجیرہ سے ملاقات کے موقع کو سراہتے ہوئے کہا کہ عالمی امن و ترقی کے لیے فیصلہ سازوں کے درمیان بین الثقافتی مکالمے کو فروغ دینا نہایت اہم ہے۔
ملاقات میں ولی عہد فجیرہ کے دفتر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر احمد حمدان الزیودی بھی موجود تھے۔