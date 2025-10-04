ابوظہبی میں جونیئر گراں پری فگر اسکیٹنگ چیمپئن شپ، مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں پہلی بار انعقاد

ابوظہبی، 4 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات پہلی بار مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں جونیئر گراں پری فگر اسکیٹنگ چیمپئن شپ 2025 کی میزبانی کرے گا، جس میں 35 ممالک کے 90 اسکیٹرز حصہ لیں گے۔
یہ مقابلے انٹرنیشنل اسکیٹنگ یونین کے زیر اہتمام اور ابوظہبی اسپورٹس کونسل کی سرپرستی میں ہوں گے۔ ایونٹ 8 سے 11 اکتوبر تک ابوظہبی آئس رِنک میں کھیلا جائے گا، جو عالمی سلسلے کے پانچ مراحل میں سے چوتھا یعنی ماقبل آخری راؤنڈ ہوگا۔
چیمپئن شپ میں تین بڑے کیٹگریز شامل ہوں گی، مردوں کا سنگلز، خواتین کا سنگلز اور پیئرز ایونٹ، جن میں دنیا کے نمایاں نوجوان ٹیلنٹ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔
اس موقع پر یو اے ای ونٹر اسپورٹس فیڈریشن کے نائب صدر، حامد احمد القبیسی نے کہا کہ اس چیمپئن شپ کی میزبانی امارات کی عالمی اسپورٹس برادری میں منفرد حیثیت کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ موقع اماراتی کھلاڑیوں کے لیے اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے اور دنیا کے بہترین جونیئر ایتھلیٹس سے سیکھنے کا قیمتی ذریعہ ہوگا۔
القبیسی نے مزید کہا کہ یہ ایونٹ یو اے ای کی حیثیت کو ایک عالمی مرکز کے طور پر اجاگر کرتا ہے، جو ونٹر اسپورٹس کے لیے نمایاں منزل بنتا جا رہا ہے۔ یہ قومی حکمتِ عملی کے عین مطابق ہے جس کا مقصد کھیلوں کی اقسام میں تنوع لانا، غیر روایتی سرگرمیوں جیسے فگر اسکیٹنگ کو فروغ دینا، اسپورٹس ٹورازم کو بڑھانا اور کھیلوں کے ذریعے ثقافتی تبادلے کو مستحکم کرنا ہے۔