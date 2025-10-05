ڈبلن میں دبئی چیمبرز کے تجارتی مذاکرات، امارات–آئرلینڈ تعلقات کے فروغ پر زور

دبئی، 5 اکتوبر، 2025 (وام)--دبئی چیمبرز نے آئرلینڈ میں سرکاری و نجی شعبے کے نمائندوں کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ مکمل کیا، جس کا مقصد مشترکہ تجارتی و سرمایہ کاری مواقع تلاش کرنا تھا۔ یہ دورہ ڈبلن میں سرکاری تجارتی مشن کے تحت کیا گیا جس کی قیادت دبئی چیمبرز کے چیئرمین سلطان بن سعید المنصوری نے کی۔
یہ سرگرمیاں "گروتھ کوریڈورز" انیشیٹو کا حصہ ہیں، جس کا مقصد دبئی اور عالمی منڈیوں کے درمیان معاشی تعاون اور تجارتی تعلقات کو مستحکم بنانا ہے۔
دبئی وفد نے انٹرپرائز آئرلینڈ، ڈبلن چیمبر آف کامرس، آئرش اسٹریٹجک انویسٹمنٹ فنڈ اور آئرلینڈ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایجنسی کے سینئر حکام سے ملاقاتیں کیں، اس کے علاوہ ملک کے نمایاں اختراعی اور کاروباری مراکز کا دورہ بھی کیا۔
اجلاس کے دوران اس بات پر روشنی ڈالی گئی کہ دبئی چیمبرز آئرش کمپنیوں کو دبئی میں کاروبار قائم کرنے کے لیے بھرپور سہولتیں فراہم کرتا ہے، جبکہ ڈیجیٹل اکانومی میں آئرش کاروباری افراد کے لیے موجود مواقع پر بھی تبادلۂ خیال کیا گیا۔
اعداد و شمار کے مطابق 2024 میں دبئی اور آئرلینڈ کے درمیان غیر تیل تجارت 4.1 ارب درہم تک پہنچ گئی، جو سالانہ بنیاد پر 20 فیصد اضافہ ظاہر کرتی ہے۔