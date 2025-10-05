کویت میں جی سی سی وزرائے صحت اجلاس، امارات کا خلیجی صحت تعاون مضبوط بنانے پر زور

کویت، 5 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے وزیرِ صحت و تحفظ احمد بن علی السایغ نے خلیجی تعاون کونسل (جی سی سی) کے رکن ممالک کے وزرائے صحت کی 11ویں کمیٹی میٹنگ اور 88ویں وزرائے صحت کونسل کے اجلاس میں اماراتی وفد کی قیادت کی۔
اجلاس میں امارات کی شمولیت خلیجی سطح پر صحت کے شعبے میں مشترکہ تعاون اور مربوط منصوبوں کے ذریعے تعاون کو فروغ دینے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔
السایغ نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ امارات خطے کے صحت کے تحفظ کو مستحکم بنانے پر خصوصی توجہ دے رہا ہے، جس کے لیے بیماریوں سے بچاؤ کے پروگرام، ڈیٹا اور مہارتوں کا تبادلہ، اور خلیجی طبی صلاحیتوں کی ترقی اہم ہیں۔
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جی سی سی کا مشترکہ صحت ایجنڈا تعاون کے لیے ایک اسٹریٹجک فریم ورک ہے، جو مشترکہ اقدامات اور جدید ڈیجیٹل حل کو فروغ دیتا ہے۔