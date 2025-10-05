ریو ڈی جنیرو میں زاید چیریٹی رن کا کامیاب انعقاد، اماراتی کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی

ریو ڈی جنیرو، 5 اکتوبر، 2025 (وام)--زاید چیریٹی رن کے 2025-2026 سیزن کا دوسرا مرحلہ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں اختتام پذیر ہوا، جس میں دنیا بھر سے تین ہزار سے زائد رنرز نے شرکت کی، جن میں 200 سے زیادہ اماراتی بھی شامل تھے۔
جنوبی امریکا میں پہلی بار منعقدہ اس رن میں خیرسگالی، اتحاد اور ہمدردی کی فضا نمایاں رہی جہاں اماراتی کھلاڑیوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کل 12 میں سے 5 تمغے جیتے، جن میں ایک سونا، دو چاندی اور دو کانسی شامل ہیں، جبکہ برازیل کے شرکاء نے سات تمغے حاصل کیے۔
فاتحین کو اعزازات امارات کے برازیل میں سفیر شریف عیسیٰ السویدی نے دیے، اس موقع پر اعلیٰ مقامی حکام اور اعلیٰ تنظیمی کمیٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) محمد ہلال الکعبی بھی موجود تھے۔
اس ایڈیشن کی آمدنی "ریو سولیڈاریو" نامی برازیلی فلاحی تنظیم کو دی جائے گی جو بچوں، خواتین اور کمزور طبقے کی معاونت کرتی ہے، یوں یہ رن کھیل کو امید اور انسانی خدمت کے پلیٹ فارم میں بدلنے کے اپنے مشن کو مزید آگے بڑھا رہا ہے۔
اماراتی رنرز نے 5 کلومیٹر مردوں کے مقابلے میں تینوں اعلیٰ پوزیشنز اپنے نام کیں: راشد النقبی نے گولڈ، سعود الزعابی نے سلور اور سیف العلوی نے برانز حاصل کیا۔ 10 کلومیٹر کیٹگری میں عبدالعلی بوعزاعوی نے سلور جبکہ عبید النعیمی نے برانز جیتا ہے۔
لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) محمد ہلال الکعبی نے اس کامیاب ایونٹ پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ زاید چیریٹی رن اپنی تنظیمی معیار اور انسانی خدمات دونوں پہلوؤں سے غیر معمولی کامیاب رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ برازیل تین نئے بین الاقوامی مقامات میں ایک اہم سنگِ میل ہے، بیجنگ میں گزشتہ ماہ کے انعقاد کے بعد اب آئندہ مئی 2026 میں بڈاپیسٹ میں ایونٹ ہوگا۔
انہوں نے مزید کہا کہ 2001 سے شروع ہونے والے اس رن کی بنیاد سخاوت اور انسان دوستی کی اقدار پر رکھی گئی ہے جو امارات کے عالمی سطح پر تعاون اور فلاحی کردار کی عکاس ہے۔
ایونٹ کے اختتام پر اعلان کیا گیا کہ ابوظہبی رن 29 نومبر 2025 کو ہوگا اور شائقین کو باضابطہ ویب سائٹ کے ذریعے رجسٹریشن کی دعوت دی گئی۔