شارجہ میں امارات–ترکمانستان بزنس فورم، تجارتی و سرمایہ کاری تعلقات کے فروغ پر اتفاق

شارجہ، 5 اکتوبر، 2025 (وام)--شارجہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (ایس سی سی آئی) نے امارات–ترکمان بزنس فورم کا دوسرا ایڈیشن منعقد کیا، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنا اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم بنانا تھا۔
فورم میں توانائی، لاجسٹکس، زراعت، لائیو اسٹاک اور انفراسٹرکچر جیسے اہم شعبوں میں تجارت و سرمایہ کاری کے تعلقات کو بڑھانے پر خصوصی توجہ دی گئی۔
تقریب میں دونوں ممالک کے اعلیٰ شخصیات نے شرکت کی، جن میں یو اے ای فیڈریشن آف چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب چیئرمین اور ایس سی سی آئی کے چیئرمین عبداللہ سلطان العویس اور ترکمانستان کے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے چیئرمین مرگن گوردروف شامل تھے۔
فورم کا اختتام اماراتی اور ترکمان تاجر و کاروباری نمائندوں کے درمیان دوطرفہ ملاقاتوں پر ہوا، جن میں مستقبل کے تعاون کے امکانات پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔