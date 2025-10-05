جی سی سی وزارتی اجلاس: اتحاد، تعاون اور اقتصادی استحکام پر زور

کویت، 5 اکتوبر 2025 (وام)--خلیجی تعاون کونسل (جی سی سی) کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی حالات اور بڑھتے ہوئے سیاسی، اقتصادی و سلامتی کے بحرانوں کے مقابلے کے لیے خلیجی اتحاد کو مزید مضبوط بنانے اور رکن ممالک کے مؤقف کو یکجا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
کویت میں منعقدہ وزارتی کمیٹی کے 26ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے، جو مشترکہ فیصلوں پر عملدرآمد کا جائزہ لینے کی ذمے دار ہے، البدیوی نے اس بات پر زور دیا کہ ایسے قوانین کو فوری طور پر نافذ کیا جائے جو تعاون کی راہ میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ناگزیر ہیں۔
انہوں نے حالیہ کامیابیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ کسٹمز یونین میں پیش رفت اور مشترکہ خلیجی مارکیٹ کی تکمیل کے اقدامات اہم سنگِ میل ہیں، جو رکن ممالک کی معیشتوں کو مزید تقویت دیں گے اور تنوع کی پالیسیوں میں مددگار ثابت ہوں گے۔