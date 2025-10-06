خلیجی ممالک کی معیشت میں 3 فیصد اضافہ، غیر تیل شعبوں کا نمایاں کردار

مسقط، 6 اکتوبر، 2025 (وام)--خلیجی تعاون کونسل (جی سی سی) کے اعداد و شمار کے مطابق 2025 کی پہلی سہ ماہی میں جی سی سی ممالک کا مجموعی قومی پیداوار (جی ڈی پی) موجودہ قیمتوں پر 3 فیصد بڑھ کر 588.1 ارب ڈالر تک پہنچ گیا، جو گزشتہ سال اسی عرصے میں 570.9 ارب ڈالر تھا۔
جی سی سی اسٹیٹسٹیکل سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پہلی سہ ماہی میں غیر تیل سرگرمیوں نے معیشت میں 73.2 فیصد حصہ ڈالا، جبکہ تیل کی سرگرمیوں کا حصہ 26.8 فیصد رہا۔
رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ 2025 کی پہلی سہ ماہی میں جی ڈی پی موجودہ قیمتوں پر سہ ماہی بنیادوں پر 0.1 فیصد بڑھا، جو 2024 کی آخری سہ ماہی میں 587.8 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا تھا۔