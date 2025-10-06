متحدہ عرب امارات کے صدر کا محمد المنصوری کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار

ابوظہبی، 6 اکتوبر 2025 (وام) – متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج ابو ظہبی میں تعزیتی مجلس کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے محمد علی افسان المنصوری کی والدہ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔
امارات کے صدر نے مرحومہ کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو اپنی رحمت و مغفرت سے نوازے، انہیں ابدی سکون عطا کرے اور لواحقین کو صبرِ جمیل عطا فرمائے۔
اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈپٹی چیئرمین، صدارتی عدالت برائے ترقی و شہداء کے امور عزت مآب شیخ ذیاب بن محمد بن زاید النہیان، ڈپٹی چیئرمین، صدارتی عدالت برائے خصوصی امور عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، صدر امارات کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان اور دیگر اعلیٰ حکام موجود تھے۔