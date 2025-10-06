ابوظہبی میں کل پہلے قانون ساز پارلیمانی فورم کا آغاز، مصنوعی ذہانت پر خصوصی توجہ

ابوظہبی، 6 اکتوبر، 2025 (وام)--وفاقی قومی کونسل (ایف این سی) کے زیرِ اہتمام پہلا قانون ساز پارلیمانی فورم کل ابوظہبی میں منعقد ہوگا، جس میں خلیجی تعاون کونسل (جی سی سی) کے رکن ممالک کی قانون ساز اسمبلیوں کے نمائندے، مقامی ادارے، قانونی و عدالتی ادارے، تعلیمی ادارے اور مصنوعی ذہانت کے شعبے سے وابستہ ماہرین شریک ہوں گے۔
فورم کے ساتھ ساتھ ابوظہبی پولیس کے تعاون سے مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجیز کی نمائش بھی منعقد کی جائے گی۔
افتتاحی اجلاس میں وفاقی قومی کونسل کے اسپیکر صقر غباش خطاب کریں گے، جس کے بعد جی سی سی کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی اور انٹر پارلیمنٹری یونین کے سیکرٹری جنرل مارٹن چونگونگ تقریر کریں گے۔
یہ فورم ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرے گا جہاں موثر قانون سازی کے فروغ اور خصوصاً تیزی سے ترقی کرتے شعبے مصنوعی ذہانت سے متعلق قوانین پر گفتگو اور تبادلۂ خیال کیا جائے گا۔ اس کا مقصد قانون ساز اداروں، ماہرین اور قانونی اسکالرز کے درمیان تعاون بڑھانا، اختراع کو فروغ دینا اور قانون سازی کے عمل کو مزید مؤثر بنانا ہے۔