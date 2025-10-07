شارجہ میں پرفیومز اینڈ عود نمائش، خلیجی برانڈز کی نمایاں شمولیت

شارجہ، 7 اکتوبر، 2025 (وام)--امارات پرفیومز اینڈ عود ایگزیبیشن کے تیسرے ایڈیشن میں امارات اور خلیجی ممالک کے نمایاں پرفیوم مینوفیکچررز، تاجروں اور برانڈز کی بھرپور شرکت جاری ہے، جس سے یہ نمائش خوشبو اور عود کے شعبے کا ایک اہم بین الاقوامی پلیٹ فارم بنتی جا رہی ہے۔
یہ ایونٹ شارجہ ایکسپو سینٹر کے زیر اہتمام اور شارجہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (SCCI) کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے اور 12 اکتوبر تک جاری رہے گا۔
نمائش میں خلیجی اداروں کے اسٹالز نے ہزاروں وزیٹرز کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے جو اعلیٰ معیار کے پرفیومز، عمدہ عود اور بخور کی وسیع رینج دیکھنے کے خواہشمند ہیں۔
نمائش میں مشہور پرفیوم ہاؤسز اور خلیجی ریٹیلرز نئی نسل کے تخلیقی برانڈز کے ساتھ شریک ہیں، جو روایتی عناصر اور جدید ڈیزائن کے امتزاج سے خصوصی کلیکشن متعارف کرا رہے ہیں۔ اس موقع پر شائقین کو اعلیٰ درجے کے اماراتی اور خلیجی خوشبوؤں کے ساتھ ساتھ عود اور روایتی خوشبوؤں کا منفرد امتزاج دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔
ایکسپو شارجہ کے کمرشل ڈائریکٹر سلطان شتاف نے کہا کہ تیسرے ایڈیشن میں بالخصوص بڑے خلیجی پرفیوم پروڈیوسرز کی شمولیت اس نمائش کے بڑھتے ہوئے علاقائی اثر و رسوخ اور خوشبو کے شعبے کی ترقی میں اس کے اسٹریٹجک کردار کو اجاگر کرتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ خلیجی برانڈز کی شرکت نے نمائش کی مسابقتی حیثیت کو مزید تقویت دی ہے، جو روایتی ہنرمندی کو جدت اور جدید جمالیات کے ساتھ یکجا کرتی ہے، یوں یہ ایونٹ صارفین اور تجارتی خریداروں دونوں کے لیے ایک جامع تجارتی پلیٹ فارم کی شکل اختیار کر رہا ہے۔