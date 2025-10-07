چین کی سی ایس جی کمپنی کا ابوظہبی میں پہلا اوورسیز پلانٹ، 30 کروڑ درہم کی سرمایہ کاری

ابوظہبی، 7 اکتوبر 2025 (وام)--خلیفہ اکنامک زونز ابوظہبی، کیزاد گروپ نے اعلان کیا ہے کہ چین کی معروف کمپنی چائنا سدرن گلاس (سی ایس جی)، جو توانائی بچانے والے گلاس اور جدید مٹیریلز کی عالمی رہنما ہے، متحدہ عرب امارات میں اپنا پہلا اوورسیز انٹیلی جنٹ مینوفیکچرنگ پلانٹ قائم کرے گی۔
یہ منصوبہ کمپنی کی جانب سے 300 ملین درہم کی سرمایہ کاری ہے، جو صنعتی شہر (ICAD 1) مصفحہ میں واقع ہوگا۔ منصوبے کے تحت 400 تکنیکی اور ماہر ملازمتیں پیدا ہوں گی، جو ابوظہبی کے صنعتی ترقی اور معیشت میں تنوع کے وژن کو تقویت دیں گی۔
95 ہزار مربع میٹر رقبے پر محیط یہ فیکٹری سی ایس جی کا ریجنل ہیڈکوارٹر ہوگی، جو ہائی پرفارمنس توانائی بچانے والا گلاس تیار کرے گی۔ فیکٹری سالانہ 50 لاکھ مربع میٹر سے زائد کوٹڈ، لیمنیٹڈ اور انسولیٹنگ گلاس تیار کرے گی، جو امارات سمیت خلیج، یورپ، افریقہ اور امریکہ میں تعمیراتی اور انفراسٹرکچر منصوبوں کو فراہم کیا جائے گا۔
اس موقع پر اے ڈی پورٹس گروپ کے اکنامک سٹیز اینڈ فری زونز کے سی ای او عبداللہ الحمیلی نے کہا کہ یہ سرمایہ کاری ابوظہبی کی صنعتی حکمتِ عملی اور کیزاد کے کردار پر اعتماد کا اظہار ہے۔ ان کے مطابق، یہ منصوبہ درجنوں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ معیار کے گلاس کی مقامی پیداوار کو یقینی بنائے گا اور درآمدات پر انحصار کم کرے گا۔
جبکہ سی ایس جی گروپ کے نائب صدر و سی ایف او وین شِن وانگ کے مطابق ابوظہبی مشرقِ وسطیٰ میں کمپنی کی پہلی فیکٹری کے لیے بہترین مرکز ہے، جہاں عالمی معیار کی انفراسٹرکچر، جدید لاجسٹکس اور ریجنل و عالمی منڈیوں تک براہِ راست رسائی دستیاب ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئی فیکٹری میں جدید ترین خودکار اور ڈیجیٹلائزڈ پروڈکشن لائنز ہوں گی، جو عالمی شیشے کی صنعت میں نئی مثال قائم کریں گی۔
ابوظہبی کا یہ پلانٹ 2026 کے آخر تک آپریشنل ہونے کی توقع ہے، جو مقامی ڈیویلپرز کو بھروسہ مند اور معیاری گلاس فراہم کرے گا اور خطے کی درآمدات پر انحصار کم کرے گا۔