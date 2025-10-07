محکمہ موسمیات: ٹراپیکل سائیکلون "شکتی" ٹراپیکل ڈپریشن میں تبدیل، امارات پر کسی قسم کے اثرات متوقع نہیں

ابوظہبی، 7 اکتوبر 2025 (وام)--نیشنل سینٹر آف میٹیرولوجی کے مطابق ٹراپیکل سائیکلون "شکتی" اس وقت بحیرۂ عرب کے مغربی حصے میں بطور ٹراپیکل ڈپریشن موجود ہے، جو 19 درجے شمالی عرض بلد اور 60.5 درجے مشرقی طول بلد پر مرکوز ہے۔ طوفان کے مرکز کے قریب ہوا کی رفتار 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے۔
تازہ ترین اپ ڈیٹس میں مرکز نے توقع ظاہر کی ہے کہ یہ ٹراپیکل ڈپریشن آئندہ چھ گھنٹوں میں کمزور ہو کر لو پریشر سسٹم میں بدل جائے گا اور جنوب مشرق–مشرق کی جانب 20 سے 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کرے گا۔
مرکز نے تصدیق کی کہ ٹراپیکل سائیکلون "شکتی" کے متحدہ عرب امارات پر کوئی اثرات متوقع نہیں ہوں گے۔