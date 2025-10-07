خلیفہ شاہین المرر کی قیادت میں یو اے ای وفد کی جی سی سی–یورپی یونین وزارتی اجلاسوں میں شرکت

کویت، 7 اکتوبر 2025 (وام)--وزیر مملکت خلیفہ شاہین المرر کی قیادت میں متحدہ عرب امارات کے وفد نے 5 اور 6 اکتوبر کو کویت میں منعقدہ خلیجی تعاون کونسل اور یورپی یونین کے مشترکہ وزارتی اجلاسوں میں شرکت کی۔
5 اکتوبر کو خلیفہ المرر نے سیکنڈ ہائی لیول وزارتی فورم برائے علاقائی سلامتی و تعاون میں شرکت کی، جس میں تازہ ترین علاقائی سلامتی کی صورتحال اور تعاون بڑھانے کے طریقوں پر بات کی گئی۔ 6 اکتوبر کو انہوں نے جی سی سی اور بینیلکس یونین کے وفود کے سربراہان کے درمیان منعقدہ ناشتے کی نشست میں شرکت کی۔ اس کے بعد وہ 29 واں جی سی سی–یورپی یونین مشترکہ وزارتی اجلاس میں شریک ہوئے جس میں دوطرفہ تعاون کو مضبوط بنانے اور مشترکہ ترجیحات کو آگے بڑھانے پر غور کیا گیا۔
اجلاسوں میں دونوں فریقین نے اسٹریٹجک شراکت داری کو مستحکم کرنے اور تجارت، سرمایہ کاری، معیشت اور قابلِ تجدید توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ساتھ ہی ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے، ترقی و انسانی امداد میں تعاون بڑھانے اور عالمی مسائل پر مشترکہ مؤقف اختیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا تاکہ امن، سلامتی اور پائیدار ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔
اس موقع پر خلیفہ المرر نے یورپی یونین کے متعدد وفود کے سربراہان سے الگ ملاقاتیں بھی کیں جن میں دوطرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔