ابوظہبی اور امریکہ کے درمیان اقتصادی تعلقات کے فروغ کے لیے اعلیٰ سطحی وفد کے اہم معاہدے

نیویارک، 7 اکتوبر، 2025 (وام)--ابوظہبی کے محکمہ اقتصادی ترقی کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی اقتصادی وفد نے امریکہ کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے مضبوط تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے کاروبار، مالیات اور جدید ٹیکنالوجی کے نمایاں اداروں کے ساتھ متعدد معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔
تین روزہ نیویارک کے دورے کے دوران، وفد نے امریکی کاروباری اور سرمایہ کاری رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں جن میں مختلف شعبوں میں تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر اسٹارٹ اپس، خاندانی کاروبار، چھوٹے اور درمیانے درجے کے ادارے (ایس ایم ایز)، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، نئی توانائی، جدید صنعت اور مالیاتی خدمات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے معاہدے طے پائے۔
محکمہ اقتصادی ترقی کے چیئرمین احمد جاسم الزعابی کی قیادت میں سرکاری اور نجی شعبوں کے 100 سے زائد اعلیٰ عہدیدار شریک تھے جن میں ابوظہبی سیکیورٹیز ایکسچینج کے چیئرمین غنّام المزروعی، محکمہ اقتصادی ترقی کے انڈر سیکریٹری حمد سیاح المزروعی، ابوظہبی انویسٹمنٹ آفس کے ڈائریکٹر جنرل بدر العُلماء، ابوظہبی کسٹمز کے ڈائریکٹر جنرل راشد لاہج المنصوری اور ابوظہبی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے دوسرے نائب چیئرمین و مینیجنگ ڈائریکٹر شمس الظہیری شامل تھے۔
ابوظہبی کے وفد نے امریکی سرکاری حکام، بڑے کاروباری اداروں اور سرمایہ کاروں کے ساتھ 40 سے زائد ملاقاتیں کیں۔ وفد کے ارکان نے ابوظہبی سیکیورٹیز ایکسچینج (ADX) انویسٹر کانفرنس میں بھی شرکت کی، جو مورگن اسٹینلی کے تعاون سے نیویارک میں منعقد ہوئی۔
اس تقریب میں ابوظہبی کی 15 بڑی فہرست شدہ کمپنیوں نے شرکت کی جن کی مشترکہ مارکیٹ ویلیو 300 ارب امریکی ڈالر سے زائد ہے۔ اس موقع پر امریکی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے ساتھ 100 سے زائد دوطرفہ ملاقاتیں بھی ہوئیں جن کے زیرِانتظام اثاثے 10 ارب امریکی ڈالر سے زائد ہیں۔ اے ڈی ایکس، جو دنیا کی 20 بڑی اور تیزی سے ترقی کرنے والی اسٹاک ایکسچینجز میں شامل ہے، ابوظہبی کو ایک متحرک اور مستحکم مالیاتی مرکز کے طور پر مستحکم کر رہا ہے۔
احمد جاسم الزعابی نے کہاکہ، “ہمیں امریکہ کے ساتھ اپنے مضبوط اور ترقی پذیر تعلقات پر فخر ہے۔ اس دورے نے ہمیں عالمی معیشت میں نئی تبدیلیوں اور تکنیکی پیش رفتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے مشترکہ اقدامات کو فروغ دینے کا موقع فراہم کیا ہے۔”
انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے پانچ دہائیوں پر محیط ہمارے تعلقات مسلسل مضبوط ہو رہے ہیں۔ گزشتہ پانچ برسوں میں ابوظہبی کی غیر تیل تجارت میں امریکہ کے ساتھ 28.4 فیصد اضافہ ہوا، جب کہ ابوظہبی میں کاروبار شروع کرنے والی امریکی کمپنیوں کی تعداد میں 52.9 فیصد سالانہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ باہمی سرمایہ کاری بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جو مختلف شعبوں میں ترقی کو فروغ دے رہی ہے اور ہزاروں روزگار کے مواقع پیدا کر رہی ہے۔”
الزعابی کے مطابق یہ مسلسل اور نمایاں ترقی امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کی گہرائی اور مضبوطی کی عکاس ہے، اور ہم کاروبار و سرمایہ کاروں کے لیے ترقی اور توسیع کے مزید مواقع پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔
ابوظہبی انویسٹمنٹ فورم، جو ابوظہبی انویسٹمنٹ آفس اور ابوظہبی گلوبل مارکیٹ کے تعاون سے نیویارک میں منعقد ہوا، نے سرمایہ کاروں، اعلیٰ عہدیداروں اور اداروں کو ابوظہبی کے ترقی پذیر شعبوں میں شراکت اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم فراہم کیا۔
فیملی بزنس راؤنڈٹیبل، جو ابوظہبی چیمبر اور بزنس کونسل فار انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ (BCIU) کے اشتراک سے منعقد ہوا، نے ابوظہبی کی جاری معاشی تبدیلی کو اجاگر کیا، سرمایہ کاری کے امکانات کو نمایاں کیا، اور امارت کے عالمی کاروباری و سرمایہ کاری مرکز کے کردار کو مضبوط کیا۔
ابوظہبی چیمبر نے اماراتی خاندانی کاروباری گروپس اور امریکی کمپنیوں کے درمیان اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کا اہتمام کیا، جن میں ٹیکنالوجی، صاف توانائی، لاجسٹکس، صنعت، جائیداد، بنیادی ڈھانچے، مالیات اور خوراک کے شعبے شامل تھے۔ ان ملاقاتوں نے سرمایہ کاری، علم کے تبادلے اور طویل المدتی تعاون کے راستے مزید مستحکم کیے۔
سال 2024 میں، متحدہ عرب امارات اور امریکہ کے درمیان دوطرفہ تجارت میں 8.5 فیصد اضافہ ہوا اور یہ 34.4 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ گئی، جس سے متحدہ عرب امارات مشرقِ وسطیٰ میں امریکہ کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار بن گیا۔ یہ تجارت امریکہ کی تمام 50 ریاستوں تک پھیلی ہوئی ہے اور 184,000 سے زائد روزگار کی معاونت کرتی ہے۔
حالیہ طور پر، ابوظہبی نے آئندہ دس برسوں میں امریکہ کی معیشت میں 1.4 ٹریلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا عزم ظاہر کیا ہے، جس کا محور مصنوعی ذہانت، انفراسٹرکچر، توانائی، جدید صنعت، ٹیکنالوجی، اختراع، خلا اور ہوابازی کے شعبے ہوں گے۔