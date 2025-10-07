امارات کے صدر نے نئے الجزیرا کلب اسٹیڈیم کے ڈیزائن اور ماسٹر پلان کا جائزہ لیا

ابوظہبی، 7 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج زاید سٹی میں تعمیر ہونے والے نئے الجزیرا کلب اسٹیڈیم کے ڈیزائن اور ماسٹر پلان کا جائزہ لیا۔ اسٹیڈیم کی نشستوں کی گنجائش 24 ہزار ہوگی جسے ضرورت کے مطابق 30 ہزار تک بڑھایا جا سکے گا۔
یہ منصوبہ سن 2026 میں نائب صدر، نائب وزیراعظم اور صدارتی دفتر کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان کی نگرانی میں شروع ہوگا جو تین برس میں مکمل کیے جانے کا منصوبہ ہے۔
نیا اسٹیڈیم متحدہ عرب امارات کے اس وژن کی عکاسی کرتا ہے جو عالمی معیار کے اسپورٹس انفراسٹرکچر کی ترقی، معیارِ زندگی میں بہتری، نوجوانوں کے بااختیار بنانے، اور جدت و تخلیق کے نئے مواقع پیدا کرنے کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ منصوبہ کھیلوں کے شعبے کو قومی ترقی کی ایک کلیدی قوت کے طور پر مزید فروغ دینے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔
اسٹیڈیم میں مکمل طور پر ایئرکنڈیشنڈ نشستوں کا انتظام ہوگا، جبکہ اس کا پچ نظام قابلِ نقل ہوگا جو مرکزی ارینا سے باہر منتقل کیا جا سکے گا۔ شائقین کے لیے خصوصی مہمان نوازی کی سہولتیں بھی فراہم کی جائیں گی۔
منصوبے میں متعدد اضافی سہولتیں بھی شامل ہیں جن میں ریستوران اور لاؤنجز شامل ہیں جو تقریبات کے اوقات کے علاوہ بھی عوام کے لیے کھلے رہیں گے۔
یہ اسٹیڈیم سال بھر مختلف نوعیت کے پروگرامز، کھیلوں کے مقابلوں، تقریبات اور عوامی اجتماعات کی میزبانی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
قصر البحر میں منعقدہ بریفنگ میں العین کے نمائندہ برائے الظفرہ علاقہ عزت مآب شیخ حمدان بن زاید النہیان، وزیر صنعت و جدید ٹیکنالوجی ڈاکٹر سلطان بن احمد الجابر، صدر کے دفتر برائے اسٹریٹجک امور اور ایگزیکٹو آفس کے چیئرمین ڈاکٹر احمد مبارک المزروعی، ایگزیکٹو افیئرز اتھارٹی کے چیئرمین خلدون المبارک اور متعدد اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔