صدر امارات شیخ محمد بن زاید کی میک گل یونیورسٹی کینیڈا کے وفد سے ملاقات

ابوظہبی، 7 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج ابوظہبی کے قصر البحر میں کینیڈا کی میک گل یونیورسٹی کے وفد سے ملاقات کی۔
عزت مآب نے آنے والے وفد کا خیرمقدم کیا جس میں یونیورسٹی کے متعدد اعلیٰ عہدیدار شامل تھے۔ انہوں نے اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے تعلیمی اداروں اور دنیا کی نمایاں جامعات کے درمیان شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ صدرِ مملکت نے کہا کہ اس نوعیت کا تعاون ملک کے اس وژن کے مطابق ہے جو قومی انسانی سرمائے میں سرمایہ کاری کو اصل دولت اور روشن مستقبل کی بنیاد سمجھتا ہے۔
وفد کے ارکان نے 2015 میں شروع کیے گئے "میک گل – متحدہ عرب امارات فیلوشپ پروگرام" کے لیے متحدہ عرب امارات کے صدر کی مسلسل سرپرستی پر گہری قدردانی کا اظہار کیا۔ یہ پروگرام اماراتی طلبہ کو سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کے شعبوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ وفد نے تعلیم کے فروغ کے لیے صدر شیخ محمد بن زاید کے پختہ عزم اور مسلسل تعاون کو سراہا۔
ملاقات میں متعدد شیوخ، وزراء اور اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔