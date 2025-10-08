امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان کا برادرانہ دورے پر کویت پہنچنے پر پرتپاک استقبال

کویت سٹی، 8 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان آج برادرانہ دورے پر ریاستِ کویت پہنچے، جہاں امیری ایئرپورٹ پر اُن کا پُرتپاک استقبال کیا گیا۔

کویت کے امیر، عزت مآب شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح نے اماراتی صدر کا استقبال کیا۔

استقبالیہ میں کویت کے ولی عہد عزت مآب شیخ صباح الخالد الحمد الصباح، وزیر اعظم عزت مآب شیخ احمد عبداللہ الاحمد الصباح، اور متعدد شیوخ، وزراء اور اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔

امارات کے صدرکے ہمراہ نائب صدر، نائب وزیراعظم اور صدارتی دفتر کے چیئرمین شیخ منصور بن زاید النہیان، نائب وزیراعظم و وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زاید النہیان، صدارتی دفتر برائے ترقی و شہداء کے امور کے نائب چیئرمین شیخ ذیاب بن محمد بن زاید النہیان، صدارتی دفتر برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، شیخ زاید بن محمد بن زاید النہیان، صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن تحنون النہیان، اور متعدد وزراء و اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔