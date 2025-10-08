شیخ سعود بن صقر القاسمی سے کینیڈا کے سفیر کی ملاقات، دوطرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال

راس الخیمہ، 8 اکتوبر 2025 (وام)--سپریم کونسل کے رکن اور راس الخیمہ کے حکمران عزت مآب شیخ سعود بن صقر القاسمی نے آج صقر بن محمد سٹی میں واقع اپنے محل میں متحدہ عرب امارات میں کینیڈا کے سفیر، ردھا کرشنا پانڈے سے ملاقات کی، جو انہیں خیرسگالی کے طور پر ملنے آئے تھے۔
عزت مآب شیخ سعود بن صقر القاسمی نے سفیر کا خیرمقدم کیا اور متحدہ عرب امارات اور کینیڈا کے درمیان مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعلقات کے فروغ کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی گفتگو ہوئی۔
اپنی جانب سے سفیر ردھا کرشنا پانڈے نے عزت مآب شیخ سعود بن صقر القاسمی کی مہمان نوازی اور پرتپاک استقبال پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات اور کینیڈا کے درمیان مضبوط تعاون، امارات کی علاقائی و عالمی سطح پر نمایاں حیثیت، اور راس الخیمہ میں مختلف شعبوں میں جاری پائیدار ترقی کی تعریف کی۔