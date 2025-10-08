امارات کی جانب سے یمن کے مغربی ساحلی علاقوں میں یتیموں اور بے گھر خاندانوں کے لیے غذائی امداد کی تقسیم

| 1 minute read
امارات کی جانب سے یمن کے مغربی ساحلی علاقوں میں یتیموں اور بے گھر خاندانوں کے لیے غذائی امداد کی تقسیم

ابوظہبی، 8 اکتوبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے یمن کے مغربی ساحلی اضلاع میں یتیموں اور بے گھر افراد کے ایک ہزار خاندانوں میں غذائی امداد کے پیکٹس تقسیم کیے ہیں۔

یہ انسانی ہمدردی پر مبنی اقدام امارات ہلالِ احمر کی نگرانی میں انجام پایا، جس نے امدادی سامان کی ترسیل اور تقسیم کے تمام انتظامی امور کو مربوط انداز میں مکمل کیا تاکہ متاثرہ خاندانوں کو مشکل معاشی حالات میں سہارا فراہم کیا جا سکے۔

انسانی خدمت کے ایسے اقدامات کے ذریعے متحدہ عرب امارات یمن میں بے گھر اور کمزور طبقات کے معیارِ زندگی کو بہتر بنانے کی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، جو ملک میں درپیش مشکل حالات کے دوران مصائب میں کمی لانے کے لیے اس کے مستقل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔