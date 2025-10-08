امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان اور امیرِ کویت شیخ مشعل الاحمد الصباح کی ملاقات، دوطرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال

کویت سٹی، 8 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج کویت کے امیر عزت مآب شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، بالخصوص ترقیاتی اور اقتصادی شعبوں میں تعاون کے فروغ کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، تاکہ دونوں ممالک کے باہمی مفادات کو آگے بڑھایا جا سکے اور عوام کی خوشحالی کو فروغ دیا جا سکے۔
یہ ملاقات بیان پیلس میں امارات کے صدر کے برادرانہ دورۂ کویت کے دوران منعقد ہوئی۔ امیرِ کویت نے عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کا پُرتپاک استقبال کیا، اور دونوں رہنماؤں نے خیرسگالی کے جذبات کا اظہار کیا، جو دونوں ممالک اور عوام کے مابین گہرے تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔
گفتگو کے دوران متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال ہوا، خاص طور پر مشرقِ وسطیٰ کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے قیام کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کے عزم کا اظہار کیا اور اس بات پر زور دیا کہ دو ریاستی حل پر مبنی منصفانہ اور جامع امن ہی خطے میں پائیدار استحکام اور فلسطینی عوام کی جائز امنگوں کی تکمیل کا واحد راستہ ہے۔
دونوں فریقین نے ریاستِ فلسطین کی بڑھتی ہوئی بین الاقوامی تسلیم شدگی کو امن و استحکام کے لیے جاری عالمی کوششوں کی تقویت کا ذریعہ قرار دیا۔
ملاقات میں خلیجی تعاون کے عمل میں پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے خلیجی تعاون کونسل کو مضبوط بنانے اور خطے کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے مشترکہ اقدامات کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔
ملاقات کے بعد امیرِ کویت شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح نے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان اور ان کے ہمراہ وفد کے اعزاز میں استقبالیہ عشائیہ کا اہتمام کیا۔
صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کے ہمراہ نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین شیخ منصور بن زاید النہیان، نائب وزیر اعظم و وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے ترقی و شہداء امور کے نائب چیئرمین شیخ ذیاب بن محمد بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، شیخ زاید بن محمد بن زاید النہیان، صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان، متعدد وزراء اور اعلیٰ حکام شریک تھے۔
کویتی جانب سے ولی عہد شیخ صباح الخالد الحمد الصباح، وزیر اعظم شیخ احمد عبداللہ الاحمد الصباح اور متعدد شیوخ، وزراء اور اعلیٰ عہدیداران نے شرکت کی۔
برادرانہ دورے کے اختتام پر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کویت سے روانہ ہوئے، جہاں کویت کے ولی عہد نے انہیں الوداع کہا۔