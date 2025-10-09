غزہ میں صحت کے نظام کی بحالی ناگزیر ہے: حنان بلخی

نیویارک، 8 اکتوبر، 2025 (وام)--عالمی ادارہ صحت کی مشرقی بحیرۂ روم کے لیے ریجنل ڈائریکٹر حنان بلخی نے غزہ میں بحران سے بحالی کے مرحلے میں منتقلی کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحت کے نظام کی از سرِ نو تعمیر انسانی جانیں بچانے اور خطے میں استحکام بحال کرنے کے لیے نہایت اہم ہے۔
ڈبلیو ایچ او کی مشرقی بحیرۂ روم کے لیے ریجنل کمیٹی کے بہترہویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے حنان بلخی نے غزہ کی سنگین صورتحال کو اجاگر کیا، جہاں اسپتال جزوی طور پر کام کر رہے ہیں، بجلی، صاف پانی اور ادویات کی شدید قلت ہے اور آبادی قحط کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔
انہوں نے اندازہ ظاہر کیا کہ غزہ کے صحت کے شعبے کی بحالی پر سات ارب ڈالر سے زائد لاگت آئے گی، جس میں فوری انسانی امداد اور طویل المدتی بحالی دونوں شامل ہیں۔
حنان بلخی نے مزید کہا کہ ڈبلیو ایچ او غزہ کے صحت کے نظام کی بحالی میں تعاون کے لیے تیار ہے، جس میں بنیادی خدمات کی بحالی، طبی عملے کی استعداد میں اضافہ اور ایک مضبوط، عوامی مرکز پر مبنی نظامِ صحت کی تعمیر شامل ہے۔