شیخ منصور بن زاید کی زیر صدارت وزارتی ترقیاتی کونسل کا اجلاس، قومی پالیسیوں اور اقتصادی منصوبوں کا جائزہ

ابوظہبی، 9 اکتوبر، 2025 (وام)--نائب صدر، نائب وزیرِ اعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین، عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان کی زیر صدارت وزارتی ترقیاتی کونسل کا اجلاس قصر الوطن ابوظہبی میں منعقد ہوا۔
اجلاس میں زمینی پانی، صارفین کی مصنوعات، قومی صنعتوں اور بیرونی براہِ راست سرمایہ کاری کے شعبوں میں قومی پالیسیوں اور حکمتِ عملیوں پر عمل درآمد کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سماجی ترقی اور سرکاری خدمات سے متعلق مجوزہ ضوابط پر بھی غور کیا گیا۔
کونسل نے وفاقی اداروں کی جانب سے پیش کردہ تجاویز کا بھی جائزہ لیا، جن کا مقصد عوام کو فراہم کی جانے والی خدمات کے معیار میں بہتری، حکومتی کارکردگی میں اضافہ اور وفاقی مالیاتی نظام کی کارکردگی کو مزید مستحکم بنانا ہے۔
ایجنڈے میں ماحولیات، موسمیاتی تبدیلی، غذائی تحفظ اور توانائی کے پائیدار استعمال سے متعلق قومی رپورٹس پر بھی بحث شامل تھی۔ اس کے علاوہ، خلیجی تعاون کونسل (جی سی سی) کے مشترکہ اقتصادی منصوبوں میں پیش رفت، سیکیورٹیز اینڈ کموڈیٹیز اتھارٹی کی سرگرمیوں کے نتائج، اور وفاقی قومی کونسل کی جانب سے اوقاف و زکوٰۃ فنڈز کے انتظام و استحکام اور ان کے سماجی کردار کے فروغ سے متعلق سفارشات کا بھی جائزہ لیا گیا۔