مرکزی بینک کے گورنر خالد محمد بلامہ کی بینکوں کے سربراہان سے ملاقات، مالیاتی شعبے میں ڈیجیٹل تبدیلی اور جدید ادائیگی نظام پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 9 اکتوبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک (سی بی یو اے ای) کے گورنر خالد محمد بلامہ نے بینکوں کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز کے ساتھ ایک اجلاس کی صدارت کی، جس میں یو اے ای بینکس فیڈریشن کے چیئرمین عبدالعزیز الغریر، اسسٹنٹ گورنرز اور مرکزی بینک کے سینئر عہدیداران شریک ہوئے۔
اجلاس میں بینکاری شعبے کے مستقبل کو تشکیل دینے والی کلیدی ضوابطی اور قانون سازی کی پیش رفت کے علاوہ مالیاتی شعبے میں جاری اسٹریٹجک اقدامات پر بھی گفتگو کی گئی۔ شرکاء نے مالیاتی نظام کی ترقی، متحدہ عرب امارات کے تزویراتی اہداف کے حصول اور عالمی مسابقت میں اضافے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا۔
اجلاس کے دوران مرکزی بینک نے ملکی ادائیگی نظام "جویان" (Jaywan) کے نفاذ کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ یہ منصوبہ مالیاتی لین دین کی کارکردگی بڑھانے، مقامی ادائیگی کے عمل کو آسان بنانے اور مالیاتی شعبے میں اختراعات کو فروغ دینے کے لیے متعارف کرایا گیا ہے۔
لائسنس یافتہ مالیاتی ادارے صارفین کو "جویان" کارڈ ڈیبٹ، پری پیڈ اور کریڈٹ کی صورت میں فراہم کریں گے، جو یا تو خود مختار کارڈ ہوں گے یا بین الاقوامی ادائیگی نظاموں کے ساتھ شراکت داری میں دوہری حیثیت میں جاری کیے جائیں گے۔
اجلاس میں متحدہ عرب امارات کو ڈیجیٹل ادائیگی اور مالیاتی جدت کے مرکز کے طور پر مستحکم کرنے کی پیش رفت پر بھی غور کیا گیا۔ مباحثے میں ادائیگی نظام کے کارکردگی اشاریے، نظام کی مضبوطی، اور مالیاتی ڈھانچے کے لیے اسٹریٹجک اقدامات کی تیاری کا جائزہ شامل تھا۔
مرکزی بینک کے "مالیاتی ڈھانچے کی تبدیلی (FIT)" پروگرام کے تحت ڈیجیٹل منصوبوں کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا، جو متحدہ عرب امارات کو مالیاتی مرکز، ڈیجیٹل ادائیگیوں کے پلیٹ فارم اور اختراعات و ڈیجیٹل تبدیلی میں رہنما مقام فراہم کرتے ہیں۔
اجلاس میں متحدہ عرب امارات کی اسلامی مالیات اور حلال صنعت کی حکمتِ عملی کے تحت اسلامی مالیاتی خدمات کو فروغ دینے، صکوک اور اسلامی سرمایہ مارکیٹ کے فروغ کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
شرکاء نے حالیہ مالیاتی پیش رفت پر خیالات کا تبادلہ کیا اور بینکوں اور مالیاتی اداروں کے درمیان اشتراکِ عمل کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا تاکہ صارفین کو اعلیٰ معیار کی خدمات فراہم کی جا سکیں۔
خالد محمد بلامہ نے کہا کہ، "متحدہ عرب امارات کی دانشمند قیادت کے وژن اور عالی مرتبت شیخ منصور بن زاید النہیان کی ہدایات کی روشنی میں، مرکزی بینک مالیاتی اداروں کے ساتھ قریبی تعاون کے لیے پُرعزم ہے۔ ہم اسٹریٹجک اہداف کے ہم آہنگی اور مالیاتی خدمات و ڈیجیٹل ادائیگیوں کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے باقاعدہ اجلاس منعقد کرتے رہیں گے تاکہ عالمی مالیاتی میدان میں امارات کی قیادت مزید مستحکم ہو۔"
انہوں نے مزید کہا کہ، "اس اجلاس کے ذریعے ہم اپنے مالیاتی شعبے میں ڈیجیٹل تبدیلی کے پروگرام کو آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں تاکہ قومی اہداف اور اقتصادی امنگوں کو تقویت دی جا سکے۔ ہم بینکوں اور مالیاتی اداروں کی ان کوششوں کو سراہتے ہیں جو متحدہ عرب امارات کے بینکاری و مالیاتی نظام کی عالمی حیثیت کو مزید مضبوط بنا رہی ہیں۔"