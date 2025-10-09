ChatGPT said: عرب پارلیمان کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا خیرمقدم

قاہرہ، 9 اکتوبر 2025 (وام)--عرب پارلیمان نے غزہ پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے کا خیرمقدم کرتے ہوئے اسے خونریزی کے خاتمے اور منصفانہ و جامع امن کے قیام کی سمت ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔
عرب پارلیمان کے صدر محمد احمد الیمحی نے کہا کہ یہ معاہدہ عقل و دانائی، انسانی اقدار اور بین الاقوامی قانون کی فتح کی علامت ہے۔
جمعرات کو جاری بیان میں الیمحی نے ان بین الاقوامی و علاقائی کوششوں کو سراہا جن کی بدولت یہ معاہدہ ممکن ہوا۔ انہوں نے مصر، قطر اور ترکی کے مرکزی کردار کی تعریف کی، جنہوں نے مکالمے کی راہ ہموار کی اور فریقین کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں مؤثر کردار ادا کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ان کوششوں کی بھی تعریف کی جن کے نتیجے میں جنگ بندی اور خطے میں استحکام کے لیے مثبت پیش رفت ممکن ہوئی۔
الیمحی نے زور دیا کہ یہ معاہدہ غزہ کی تعمیرِ نو، انصاف کے فروغ اور شہریوں کی امداد کے جامع عمل کا آغاز ہونا چاہیے، تاکہ جنگ کے المیے دوبارہ جنم نہ لیں۔
انہوں نے تمام فریقوں سے اپیل کی کہ وہ معاہدے کی شرائط پر مکمل عمل درآمد کریں، اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں، بشمول بستیوں کی توسیع، آبادکاروں کے تشدد، مقدس مقامات پر حملوں اور فلسطینی ٹیکس محصولات کی ضبطی پر جوابدہ ٹھہرائے۔
عرب پارلیمان کے صدر نے فلسطینی عوام کے حقِ خودارادیت اور آزاد و خودمختار ریاست کے قیام کے جائز حق کے لیے اپنی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عرب پارلیمان کسی بھی عرب یا بین الاقوامی اقدام کی مکمل حمایت کے لیے تیار ہے جو منصفانہ اور پائیدار امن کے قیام میں مدد دے اور تنازع سے متاثرہ عوام میں امید کی بحالی کا ذریعہ بنے۔