اسپیس42 کی جانب سے تین جدید سیٹلائٹس کی امریکہ روانگی، متحدہ عرب امارات میں جدید خلائی ٹیکنالوجی کی نئی پیش رفت

ابوظہبی، 9 اکتوبر، 2025 (وام)--اسپیس42 نے اپنے ابوظہبی میں واقع اسپیس سسٹمز مرکز سے تین مصنوعی اپرچر ریڈار (SAR) سیٹلائٹس — فورسائٹ 3، فورسائٹ 4، اور فورسائٹ 5 — کامیابی کے ساتھ امریکہ روانہ کر دیے۔ یہ سیٹلائٹس عالمی خلائی آپریشنز کے سرکردہ ادارے آئی سی آئی (ICEYE) کے اشتراک سے تیار کیے گئے ہیں۔
یہ سنگِ میل اس لحاظ سے تاریخی اہمیت رکھتا ہے کہ پہلی مرتبہ متحدہ عرب امارات میں اسپیس42 کی اسمبلی، انٹیگریشن اور ٹیسٹنگ (AIT) سہولت کے اندر جدید ایس اے آر سیٹلائٹس کی تنصیب اور جانچ کا عمل مکمل کیا گیا ہے۔ یہ کامیابی ملک کی خودمختار صلاحیتوں کے استحکام اور قومی خلائی حکمتِ عملی 2030 کے اہداف کی جانب پیش رفت کو مزید تیز کرتی ہے۔
اسپیس42 کی جیو اسپیشل ڈیٹا کے شعبے میں ترجیحی شراکت دار بننے کی حکمتِ عملی کے تحت، یہ منصوبہ متحدہ عرب امارات کی زمین کے مشاہدے، جغرافیائی انٹیلی جنس، سیٹلائٹ اختراعات اور جدید مینوفیکچرنگ میں عالمی قیادت کی توثیق کرتا ہے۔
اسپیس42 کے سینئر نائب صدر برائے ارتھ آبزرویشن سسٹمز خالد الاوعلی نے کہا، "یہ لمحہ اسپیس42 اور متحدہ عرب امارات دونوں کے لیے باعثِ فخر ہے۔ پہلی بار جدید ایس اے آر ٹیکنالوجی سے لیس سیٹلائٹس کی جانچ ملک میں مکمل کی گئی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ ہم درآمدی ٹیکنالوجی پر انحصار سے نکل کر عالمی شراکت داروں کے ساتھ جدید پلیٹ فارمز کی تیاری کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ یہ سیٹلائٹس ہمارے فورسائٹ برج میں اضافہ کریں گے، قومی خودمختاری کو مضبوط بنائیں گے اور متحدہ عرب امارات کی قیادت کو اگلی نسل کی مصنوعی ذہانت سے مزین خلائی ٹیکنالوجی میں مزید مستحکم کریں گے۔"
فورسائٹ 3، 4 اور 5 سیٹلائٹس اسپیس42 کے فورسائٹ برج میں شامل ہو کر 25 سینٹی میٹر ریزولوشن پر ہمہ موسمی عالمی تصاویر فراہم کریں گے۔ یہ نظام قدرتی آفات سے نمٹنے، موسمیاتی تغیر کی نگرانی، شہری منصوبہ بندی، لاجسٹکس اور قومی سلامتی کے لیے قیمتی معلومات فراہم کرے گا۔
یہ تصاویر اسپیس42 کے مصنوعی ذہانت پر مبنی تجزیاتی پلیٹ فارم GIQ کے ذریعے تجزیہ کی جاتی ہیں، جو حکومتی و نجی شعبوں کے لیے فیصلہ سازی، منصوبہ بندی اور خطرات سے نمٹنے میں معاون جیو اسپیشل انٹیلی جنس فراہم کرتا ہے۔
اس سے قبل فورسائٹ 1 اگست 2024 اور فورسائٹ 2 جنوری 2025 میں مدار میں شامل ہو چکے ہیں۔ نئے تین سیٹلائٹس کے اضافے سے یہ برج 2027 تک اپنی مکمل صلاحیت حاصل کر لے گا، جس سے اسپیس42 کی پوزیشن تیزی سے بڑھتے ہوئے عالمی ہائی ریزولوشن ڈیٹا مارکیٹ میں مزید مضبوط ہو گی۔
فورسائٹ سیریز کی تیاری اور روانگی عالمی تعاون اور تقسیم شدہ مینوفیکچرنگ کی ایک شاندار مثال ہے — جس میں فن لینڈ میں تیاری اور متحدہ عرب امارات میں ٹیسٹنگ کے ذریعے اختراع کو فروغ دیا گیا اور سپلائی چین کے استحکام کو یقینی بنایا گیا۔
متحدہ عرب امارات کا خلائی ٹیکنالوجی میں بڑھتا ہوا کردار ملکی انجینئرنگ مہارت، قیادت اور عالمی شراکت داریوں کے امتزاج کا نتیجہ ہے، جس سے منصوبوں کی تکمیل بروقت اور اعلیٰ معیار کے ساتھ ممکن ہو رہی ہے۔
آئندہ برسوں میں اسپیس42 اپنے فورسائٹ برج کو مزید وسعت دینے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ عالمی سطح پر مکمل کوریج حاصل کی جا سکے اور متحدہ عرب امارات کو عالمی خلائی معیشت میں ایک مستحکم قائدانہ مقام حاصل ہو۔