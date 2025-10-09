اتحاد ایئرویز کی ابوظہبی سے ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا کے لیے روزانہ پروازوں کا آغاز

ابوظہبی، 9 اکتوبر، 2025 (وام)--اتحاد ایئرویز نے آج ابوظہبی کے زاید انٹرنیشنل ایئرپورٹ (AUH) اور ادیس ابابا بولے انٹرنیشنل ایئرپورٹ (ADD) کے درمیان اپنی نئی روزانہ پروازوں کا آغاز کیا۔
افتتاحی پروازیں دونوں سمتوں میں مکمل نشستوں کے ساتھ روانہ ہوئیں، جو دونوں دارالحکومتوں کے درمیان فضائی سفر کی بڑھتی ہوئی مانگ کی عکاس ہیں۔
یہ آغاز اس سال کے اوائل میں اعلان کردہ اتحاد ایئرویز اور ایتھوپین ایئرلائنز کے تاریخی مشترکہ منصوبے (جوائنٹ وینچر) کے باضابطہ نفاذ کے موقع پر عمل میں آیا ہے، جس کا مقصد دونوں قومی ایئرلائنز کے درمیان تعاون کو فروغ دینا اور افریقہ، مشرقِ وسطیٰ اور ایشیا کے درمیان مزید مربوط اور ہموار سفری سہولتیں فراہم کرنا ہے۔
اس نئے معاہدے کے تحت اتحاد ایئرویز اور ایتھوپین ایئرلائنز اپنے شیڈولز کو ہم آہنگ کریں گی اور مشترکہ راستے تیار کریں گی، تاکہ مسافروں کو زیادہ سہولت اور انتخاب کے بہتر مواقع فراہم کیے جا سکیں، جبکہ تجارت، سیاحت اور ثقافتی تعلقات کو مزید تقویت دی جا سکے۔
یہ معاہدہ دونوں ایئرلائنز کے درمیان وفاداری پروگرامز، تربیت اور کارگو کے شعبوں میں بھی وسیع تر تعاون کی راہ ہموار کرتا ہے، جو مہمانوں کو زیادہ مربوط اور آرام دہ سفری تجربہ فراہم کرنے کے مشترکہ عزم کی عکاسی ہے۔
جوائنٹ وینچر کے تحت اب اتحاد ایئرویز کے مسافر ایتھوپین ایئرلائنز کے مرکز ادیس ابابا کے ذریعے 33 افریقی ممالک کے 55 سے زائد مقامات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ ایتھوپین ایئرلائنز کے صارفین کو ابوظہبی کے ذریعے ایشیا، آسٹریلیا اور مشرقِ وسطیٰ کے 20 سے زائد مقامات تک باآسانی سفر کی سہولت میسر ہوگی۔
ادیس ابابا کے لیے پروازوں کا آغاز اتحاد ایئرویز کے افریقی نیٹ ورک میں وسعت کی حکمتِ عملی کا ایک اہم حصہ ہے۔ 2025 کے دوران ایئرلائن افریقہ میں اپنی موجودگی کو مزید مضبوط بنا رہی ہے — جس میں نایروبی کے لیے پروازوں کی تعداد دسمبر تک 14 ہفتہ وار کر دی جائے گی، جبکہ کاسابلانکا اور جوہانسبرگ کے لیے پروازوں میں اضافہ اور ایئر سیشلز کے ساتھ شراکت داری بھی شامل ہے۔
اپنی اسٹریٹجک ترقی کے تسلسل میں، اتحاد ایئرویز اگلے ماہ شمالی افریقہ کے دو نئے مقامات، تیونس اور الجیئرز کو بھی اپنے بین الاقوامی نیٹ ورک میں شامل کرے گی۔