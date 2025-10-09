جیٹکس گلوبل 2025: دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کی نمائش 13 سے 17 اکتوبر تک دبئی میں منعقد ہوگی

دبئی، 10 اکتوبر، 2025 (وام)--دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور اسٹارٹ اپ نمائش جیٹکس گلوبل 2025 دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں 13 سے 17 اکتوبر تک منعقد ہوگی۔ اس موقع پر 6,800 سے زائد کمپنیاں اور 2,000 اسٹارٹ اپس دنیا کے 180 ممالک سے شرکت کریں گی۔
نمائش میں مصنوعی ذہانت، کوانٹم کمپیوٹنگ، کلاؤڈ، ڈیٹا، فزیکل اے آئی، سیمی کنڈکٹرز، سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل ہیلتھ کے شعبوں میں نئی ایجادات پیش کی جائیں گی۔
اس سال نمائش کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ کس طرح ڈیٹا، الگورتھمز اور بڑے لسانی ماڈلز (LLMs) کاروباری پیداواریت کو بہتر بنا رہے ہیں۔
بین الاقوامی کمپنیاں جیسے Snowflake، Presight، IBM، AMD اور Acer اپنی جدید اے آئی ٹیکنالوجیز پیش کریں گی۔
اس موقع پر مختلف نشستوں میں مصنوعی ذہانت کے اسٹریٹجک استعمال، اے آئی اور سیمی کنڈکٹرز کی جدت، کوانٹم ڈرگ ڈسکوری اور منصفانہ اے آئی مستقبل کے موضوعات پر بھی گفتگو کی جائے گی۔