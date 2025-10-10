فلپائن کے جنوبی علاقے میں 7.6 شدت کا سمندری زلزلہ، سونامی کا خدشہ، عوام کو ساحلی علاقوں سے انخلا کی ہدایت

منیلا، 10 اکتوبر، 2025 (وام)--فلپائن کے جنوبی صوبے کے ساحل کے قریب جمعے کی صبح 7.6 شدت کا زلزلہ آیا، جس کے بعد لوگ گھروں اور عمارتوں سے خوفزدہ ہو کر باہر نکل آئے۔ زلزلے سے بجلی کا نظام متاثر ہوا اور حکام نے ممکنہ سونامی کے خطرے کے پیش نظر قریبی ساحلی علاقوں کے رہائشیوں کو انخلا کا حکم دیا۔
ایسوسی ایٹڈ پریس (اے پی) کے مطابق، فلپائن کے ادارہ برائے آتش فشانیات اور زلزلہ شناسی نے کہا کہ زلزلے کے باعث نقصان اور جھٹکوں کی توقع ہے۔ زلزلے کا مرکز سمندر میں مانی شہر کے جنوب مشرق میں تقریباً 62 کلومیٹر کے فاصلے پر صوبہ ڈیواؤ اورینٹل میں واقع تھا۔ یہ زلزلہ سطح زمین سے صرف 10 کلومیٹر کی کم گہرائی میں فالٹ لائن کی حرکت سے آیا۔
ڈیواؤ شہر، جس کی آبادی تقریباً 54 لاکھ ہے اور جو زلزلے کے مرکز سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، وہاں اسکولوں سے بچوں کو فوری طور پر نکال لیا گیا۔
پیسفک سونامی وارننگ سینٹر، ہوائی کے شہر ہونولولو میں قائم، نے کہا کہ زلزلے کے مرکز سے 300 کلومیٹر کے دائرے میں خطرناک لہریں اٹھ سکتی ہیں۔ ادارے کے مطابق فلپائن کے کچھ ساحلی علاقوں میں 3 میٹر (10 فٹ) تک اونچی لہریں پیدا ہو سکتی ہیں، جبکہ انڈونیشیا اور پلاؤ کے ساحلوں پر نسبتاً چھوٹی لہروں کا امکان ہے۔