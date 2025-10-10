متحدہ عرب امارات کی جانب سے غزہ میں 21 واٹر ٹینکرز کی فراہمی، پانی کی شدید قلت کم کرنے کے لیے امدادی اقدام

غزہ، 10 اکتوبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے فلسطینی عوام کی مدد کے لیے جاری اپنے انسانی امدادی مشن آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت غزہ میں 21 واٹر ٹینکرز ساحلی بلدیاتی واٹر اتھارٹی کے حوالے کیے ہیں، تاکہ علاقے میں پانی کی شدید قلت کو کم کیا جا سکے۔
یہ واٹر ٹینکرز تقریباً دو لاکھ افراد کو پانی فراہم کریں گے، ہر ٹرپ میں تقریباً 1,50,000 لیٹر پانی منتقل کیا جائے گا۔ ہر ٹینکر میں 10 مکعب میٹر پانی کی گنجائش ہے، جو متاثرہ علاقوں میں صاف (ڈی سیلینیٹڈ) پانی کی تقسیم کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ یہ اقدام امارات کے اس انسانی عزم کی عکاسی کرتا ہے جس کا مقصد عام شہریوں پر انسانی بحران کے اثرات کو کم کرنا ہے۔
شریف النیراب، جو غزہ میں آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے میڈیا ڈائریکٹر ہیں، نے کہا کہ یہ اقدام فلسطینی عوام کی مدد کے لیے متحدہ عرب امارات کے مستقل انسانی رویے کا حصہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ آپریشن غزہ بھر میں صاف پانی کی فراہمی کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل اور انتھک محنت کر رہا ہے۔