متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کی اکواٹوریل گائنا کے صدر کو یوم آزادی پر مبارکباد

ابوظہبی، 12 اکتوبر، 2025 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے جمہوریہ استوائی گائنا کے صدر تیوڈورو اوبیانگ نگویما مباسوگو کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔
اس موقع پر، وائس پریذیڈنٹ، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم، اور نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدارتی عدالت کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے بھی اکواٹوریل گنی کے صدر تیوڈورو اوبیانگ نگویما مباسوگو اور وزیر اعظم مینوئل اوسا نسو نسوا کو مبارکباد کے پیغامات بھیجے ہیں۔