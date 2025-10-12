عرب سائیکلنگ چیمپئن شپ میں اماراتی ٹیم کی شاندار کامیابی، 17 تمغے اپنے نام

سلیمانیہ، عراق، 12 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی قومی سائیکلنگ ٹیم نے عراق کے شہر سلیمانیہ میں منعقدہ عرب سائیکلنگ چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کل 17 تمغے جیتے، جن میں 11 طلائی، 2 چاندی اور 4 کانسی کے تمغے شامل ہیں۔
مقابلوں کے آخری روز عبداللہ جاسم نے ایلیٹ مردوں کی روڈ ریس میں طلائی تمغہ حاصل کیا، جو ان کی دوسری کامیابی تھی کیونکہ اس سے قبل وہ انفرادی ٹائم ٹرائل میں بھی فاتح رہے تھے۔ ان کے ساتھی احمد المنصوری نے اسی مقابلے میں تیسری پوزیشن حاصل کر کے کانسی کا تمغہ جیتا۔
دوسری جانب معاذ المشغونی نے جونیئرز روڈ ریس میں طلائی تمغہ حاصل کیا، جبکہ جونیئر ٹیم نے اسی ایونٹ کے ٹیم کیٹیگری میں چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا۔
ٹیم کی سطح پر بھی اماراتی سینئر ٹیم نے اپنی برتری برقرار رکھی اور عراق اور اردن پر سبقت حاصل کرتے ہوئے مجموعی درجہ بندی میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔