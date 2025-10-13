آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت امارات کا امدادی جہاز فلسطین کے لیے تیار

ابوظہبی، 13 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے آپریشن ‘الفارس الشهم 3’ کے تحت ’’یو اے ای ہیومینیٹیرین شپ‘‘ کی تیاری کا آغاز کیا ہے، جو برادر فلسطینی عوام کے لیے ضروری امداد لے کر غزہ کی پٹی میں فوری انسانی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔
یہ جہاز متحدہ عرب امارات کی مختلف انسانی ہمدردی اور فلاحی تنظیموں کے اشتراک سے تیار کیا جا رہا ہے، جو فلسطینی عوام تک ہنگامی امداد پہنچانے کے لیے قومی سطح پر مربوط کاوشوں کی عکاسی کرتا ہے۔
یہ اقدام غزہ کی پٹی کے عوام کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مسلسل انسانی ہمدردی کی کوششوں کا تسلسل ہے اور اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ امارات برادر فلسطینی عوام کو باعزت زندگی فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
آپریشن ‘الفارس الشهم 3’ متحدہ عرب امارات کے انسانی خدمت کے مستقل اور پُرخلوص عزم کی مثال ہے، جو دنیا بھر میں ضرورت مندوں اور بحران سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے اپنی فلاحی و انسانی اداروں کے ذریعے سرگرم ہے۔