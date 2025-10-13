جیٹیکس گلوبل 2025 کا دبئی میں آغاز، مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا عالمی اجتماع

دبئی، 13 اکتوبر، 2025 (وام)--دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کی نمائش جیٹیکس گلوبل 2025 کا آج دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں آغاز ہوا، جس میں 6,800 سے زائد نمائش کنندگان شرکت کر رہے ہیں۔ یہ غیر معمولی ایڈیشن عالمی سطح پر مصنوعی ذہانت کے جامع انضمام، کمپیوٹنگ کے امتزاج اور ڈیجیٹل طرزِ حکمرانی کی جانب بڑھتے ہوئے رجحان سے ہم آہنگ ہے۔
اس سال کا ایڈیشن اپنی تاریخ کے سب سے وسیع مصنوعی ذہانت پروگرام پر مشتمل ہے، جس میں دنیا بھر کی نمایاں شخصیات اور ماہرین شریک ہیں۔
عالمی ٹیکنالوجی کے بڑے ادارے، جن میں علی بابا کلاؤڈ، اے ایم ڈی، اے ڈبلیو ایس، ڈیل، ای اینڈ، جی 42، گوگل، ایچ پی ای، ہواوے، آئی بی ایم، مائیکروسافٹ، اوریکل، سیلز فورس، سیمنز، اور سنو فلیک شامل ہیں، اس نمائش کی سرخیاں ہوں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ سیریبراس، ڈیٹا ڈاگ، مِٹسوبیشی، کوالکوم، رِٹل، سروس ناؤ، ٹاٹا الیکٹرانکس، ٹیلی کام اٹالیہ اور ٹین اسٹورینٹ جیسے نئے ادارے بھی اپنی جدید ترین اختراعات پیش کر رہے ہیں۔
نمائش کے دوران اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ مصنوعی ذہانت، کوانٹم کمپیوٹنگ، بایوٹیکنالوجی اور پائیدار ٹیکنالوجی میں ہونے والی پیش رفت عالمی بنیادی ڈھانچے اور ترقی کو کس طرح تبدیل کر رہی ہے۔