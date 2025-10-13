'in5' انکیوبیٹر کی اسٹارٹ اپس کے لیے 9 ارب درہم سے زائد سرمایہ کاری، دبئی میں اختراعی معیشت کو نئی تقویت

دبئی، 13 اکتوبر، 2025 (وام)--دبئی کے معروف کاروباری انکیوبیٹر ‘in5’ نے اپنے قیام کے بعد سے اب تک اسٹارٹ اپ کمپنیوں کے لیے 9 ارب درہم سے زائد سرمایہ کاری حاصل کی ہے، جو اکتوبر 2024 کے مقابلے میں 14 فیصد اضافہ ظاہر کرتی ہے۔
یہ اعلان ایکسپینڈ نارتھ اسٹار 2025 کی دسویں سالگرہ کے موقع پر کیا گیا، جو دنیا بھر میں اسٹارٹ اپس اور سرمایہ کاروں کا سب سے بڑا عالمی اجتماع ہے۔
ٹیکوم گروپ کے سینئر نائب صدر ماجد السویدی نے کہا کہ ‘in5’ کی اسٹارٹ اپس نے دبئی کی اختراعی معیشت میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔
2013 میں ٹیکوم گروپ کے تحت قائم ہونے والا ‘in5’ اب تک ٹیکنالوجی، میڈیا، ڈیزائن اور سائنس کے شعبوں میں 1100 سے زائد اسٹارٹ اپس کی تربیت اور معاونت کر چکا ہے، جو متحدہ عرب امارات میں نئے کاروباری مواقع اور اختراعی ترقی کو فروغ دینے کی علامت ہے۔