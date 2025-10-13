محمد ابراہیم حسن المنصوری، وزارت توانائی و بنیادی ڈھانچے کے نائب سیکریٹری برائے انفراسٹرکچر و ٹرانسپورٹ مقرر

ابوظہبی، 13 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے وفاقی فرمان کے تحت محمد ابراہیم حسن المنصوری کو وزارتِ توانائی و بنیادی ڈھانچے کے نائب سیکریٹری برائے انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ امور مقرر کیا ہے۔
محمد ابراہیم المنصوری اس سے قبل شیخ زاید ہاؤسنگ پروگرام کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں، اور انہوں نے وزارت توانائی و بنیادی ڈھانچے میں انجینئرنگ امور کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، ڈپٹی انڈر سیکریٹری برائے ورک افیئرز کے قائم مقام اور پروجیکٹ مینجمنٹ کی مستقل کمیٹی کے نائب صدر سمیت کئی اہم عہدوں پر کام کیا ہے۔
انہوں نے امارات انفراسٹرکچر اینڈ ہاؤسنگ کونسل کے ہاؤسنگ پروگرام سمیت متعدد کمیٹیوں اور منصوبوں کی قیادت کی ہے اور ملک بھر میں سرکاری تعمیراتی منصوبوں کے انجینئرنگ امور کی نگرانی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔