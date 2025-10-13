وزارتِ انسانی وسائل و ایمریٹائزیشن نے ’ورک بنڈل‘ پلیٹ فارم پر گھریلو کارکنان کی نئی خدمات متعارف کرائیں

دبئی، 13 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی وزارتِ انسانی وسائل و ایمریٹائزیشن نے ورک بنڈل پلیٹ فارم پر گھریلو کارکنان سے متعلق نئی خدمات کا آغاز کیا ہے۔ یہ اقدام فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت، شہریت، کسٹمز و پورٹ سیکیورٹی، ایمیریٹس ہیلتھ سروسز، ٹیلی کمیونیکیشنز اینڈ ڈیجیٹل گورنمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی، اور دبئی محکمہ صحت کے اشتراک سے کیا گیا ہے۔
یہ اقدام ’زیرو گورنمنٹ بیوروکریسی پروگرام‘ کے تحت کیا گیا ہے، جس کا مقصد غیر ضروری سرکاری مراحل کا خاتمہ، کسٹمر تجربے میں بہتری، کارکردگی میں اضافہ اور امارات کو دنیا میں رہنے اور کام کرنے کے لیے ایک مثالی مقام کے طور پر مزید پرکشش بنانا ہے۔
نئی سہولیات میں گھریلو ملازمین کے اقامہ ویزوں کا اجرا، تجدید اور منسوخی کے علاوہ طبی معائنوں کی خدمات بھی شامل ہیں، جو ورک اِن یو اے ای (workinuae.ae) نامی متحدہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے دستیاب ہوں گی۔
صارفین صرف ایک معیاری فارم پُر کر کے کارکن کی شناختی تفصیلات اور پاسپورٹ کی نقل جمع کر سکتے ہیں، جس کے بعد وہ ملازمت کا معاہدہ الیکٹرانک طور پر دستخط کر سکتے ہیں، طبی معائنہ کی بکنگ کر سکتے ہیں، ٹیسٹ نتائج حاصل کر سکتے ہیں اور ایمیریٹس آئی ڈی اور اقامہ ویزا جاری کروا سکتے ہیں — سب کچھ ایک ہی پلیٹ فارم پر۔
وزارت کے محنتی منڈی اور ایمریٹائزیشن آپریشنز کے انڈر سیکریٹری، خلیل ابراہیم خوری نے کہا کہ یہ اقدام ’زیرو گورنمنٹ بیوروکریسی پروگرام‘ کے مقاصد کی تکمیل کرتا ہے اور نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم کے وژن کے عین مطابق ہے۔
انہوں نے بتایا کہ، ’’ورک بنڈل پلیٹ فارم میں نئی خدمات کا اضافہ اس پلیٹ فارم کی پہلے سے حاصل کردہ کامیابیوں کا تسلسل ہے۔ اس سے پہلے ہم نے گھریلو کارکنان کی خدمات کو ’انویسٹ ان دبئی‘ اور ’دبئی ناؤ‘ پورٹل کے ذریعے متعارف کرایا تھا، جس نے صارفین کے اعتماد اور سہولت میں اضافہ کیا۔‘‘
میجر جنرل سہیل سعید الخیلی، ڈائریکٹر جنرل فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت، شہریت، کسٹمز و پورٹ سیکیورٹی کے مطابق ورک بنڈل سرکاری خدمات کے میدان میں انضمام اور تعاون کا ایک مثالی ماڈل ہے، جو سروس کے مراحل کو کم، رفتار کو تیز، اور صارف کے تجربے کو محفوظ و آسان بناتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ، ’’سرکاری خدمات کے مراحل اور ذرائع کی تعداد میں کمی سے نہ صرف وقت اور محنت کی بچت ہوتی ہے بلکہ معاشرتی معیارِ زندگی میں بہتری اور صارفین کی خوشی و اطمینان کو بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ گھریلو کارکنان سے متعلق خدمات کو ورک بنڈل میں شامل کرنا یو اے ای کے شہریوں اور رہائشیوں کے ایک بڑے طبقے کے لیے سہولت فراہم کرتا ہے، جو اب اپنے تمام لین دین ایک ہی پلیٹ فارم پر آسانی سے مکمل کر سکتے ہیں، اس طرح تمام فریقین کے حقوق کا تحفظ بھی یقینی ہوتا ہے۔
ورک بنڈل پلیٹ فارم صارفین کو ایک منفرد، جدید اور مکمل طور پر ڈیجیٹل تجربہ فراہم کرتا ہے، جس کے تحت ایک معیاری فارم، مشترکہ ادائیگی کا نظام، اور خودکار ڈیٹا انضمام جیسی خصوصیات مہیا کی گئی ہیں۔ اس نظام کے ذریعے صارفین کو صرف ایک بار اپنی معلومات درج کرنی ہوتی ہیں، کسی دفتر جانے یا متعدد دستاویزات جمع کرانے کی ضرورت نہیں رہتی، اور تمام مراحل ’یو اے ای پاس‘ اور گورنمنٹ سروسز بس (GSB) جیسے مربوط سرکاری پلیٹ فارمز کے ذریعے مکمل ہوتے ہیں، جو پیشگی اور خودکار خدمات کو ممکن بناتے ہیں۔