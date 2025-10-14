عرب پارلیمنٹ کا شرم الشیخ امن اجلاس کے نتائج کا خیرمقدم غزہ میں جنگ بندی معاہدے کو تاریخی پیش رفت قرار

قاہرہ، 14 اکتوبر 2025 (وام)--عرب پارلیمنٹ کے صدر محمد بن احمد الیمعہ نے شرم الشیخ امن اجلاس کے نتائج کا خیرمقدم کیا، جس کے دوران غزہ جنگ بندی معاہدے پر دستخط ہوئے۔ انہوں نے اس اجلاس کو غزہ کے المیے کے خاتمے کے لیے امید کی نئی کرن قرار دیا۔
اپنے بیان میں الیمعہ نے کہا کہ یہ معاہدہ جنگ کے خاتمے، امن کے قیام، فلسطینی عوام کی مشکلات میں کمی اور انسانیت کی تاریخ کے ایک دردناک باب کو بند کرنے کی جانب ایک تاریخی قدم ہے۔
انہوں نے عرب جمہوریہ مصر کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ مصر نے نہ صرف اجلاس کی میزبانی اور سرپرستی کی بلکہ موثر سیاسی و سفارتی کوششوں کے ذریعے اس معاہدے کی کامیابی میں مرکزی کردار ادا کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مصر ہمیشہ سے فلسطینی عوام کے حق میں مضبوط آواز رہا ہے اور علاقائی و بین الاقوامی سطح پر ان کے حقوق کا دفاع کرتا رہا ہے۔
الیمعہ نے امریکہ کی کاوشوں کو بھی سراہا، جنہوں نے اس معاہدے کی کامیابی میں تعاون کیا اور انسانی و امدادی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کے لیے علاقائی اقدامات کی حمایت کی۔
اسی طرح انہوں نے قطر، ترکیہ اور دیگر شریک رہنماؤں کے فعال کردار کی بھی تعریف کی جنہوں نے اجلاس میں شرکت کر کے امن کی کوششوں کو تقویت دی۔
الیمعہ نے زور دیا کہ شرم الشیخ امن اجلاس غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی کوششوں میں ایک سنگِ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور عرب و عالمی تعاون کی ایک زندہ مثال ہے، جس کا مقصد خطے میں امن و استحکام کا فروغ ہے۔ انہوں نے اسے انسانی المیے کے خاتمے کی حقیقی شروعات قرار دیا۔